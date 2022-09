Plus de la moitié des personnes interrogées en Chine ont déclaré qu’en raison de la possibilité d’une récession, elles sortaient moins pour se nourrir et se divertir, selon une enquête d’Oliver Wyman. Noël Célis | AFP | Getty Images

BEIJING – Les Chinois disent qu’ils ressentent de plus en plus le pincement de la hausse des prix, bien que les données officielles montrent que l’inflation se déroule à un rythme beaucoup plus faible qu’aux États-Unis et dans d’autres pays. C’est selon des enquêtes menées par le cabinet de conseil Oliver Wyman et publiées ce mois-ci. actualités liées à l’investissement L’inflation incessante signifie que la Fed pourrait faire monter les taux d’intérêt, encore plus rapidement En juillet, 83% des plus de 900 personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti l’impact de l’inflation, contre 69% en novembre 2021, selon le rapport. L’indice des prix à la consommation de la Chine a atteint un sommet en deux ans en juillet avec une augmentation de 2,7 % en glissement annuel, principalement en raison d’un rebond des prix du porc. L’indice s’est modéré en août pour afficher une hausse de 2,5 % en glissement annuel. C’est bien en deçà des États-Unis, qui ont signalé du jour au lendemain une augmentation de 8,3 % d’une année sur l’autre des prix à la consommation en août. La hausse des prix des aliments et du logement a compensé la baisse des prix de l’essence. À titre de comparaison, l’enquête d’Oliver Wyman auprès de plus de 1 200 Américains en juillet a révélé que 92 % ont déclaré ressentir l’impact de l’inflation sur la vie quotidienne, contre 79 % en novembre.

Cela montre toujours un impact plus important de l’inflation aux États-Unis qu’en Chine, bien que la part des répondants concernés ait bondi de 1 point de pourcentage de plus en Chine qu’aux États-Unis. Il est important de se rappeler que les enquêtes mesurent le sentiment et ne sont pas nécessairement une approximation de l’indice des prix à la consommation, a déclaré Ben Simpfendorfer, partenaire basé à Hong Kong chez Oliver Wyman. Il a averti que les réponses en Chine étaient probablement influencées non seulement par les augmentations de prix réelles, mais également par le ralentissement général de la croissance. “Il faudrait une moindre augmentation des prix pour inquiéter les ménages si le contexte de croissance est plus faible”, a-t-il déclaré. Plus de la moitié des personnes interrogées en Chine ont déclaré qu’en raison de la possibilité d’une récession, elles sont moins sorties pour se nourrir et se divertir, et se sont tournées vers des marques et des services moins chers lorsque cela était possible.

S’inquiète pour les emplois, le loyer

Les inquiétudes concernant un ralentissement économique ont augmenté dans le monde entier. Bien que le Fonds monétaire international ait déclaré en juillet qu’il continuait s’attend à ce que la Chine soit l’une des grandes économies à la croissance la plus rapide au monde cette année, le produit intérieur brut du pays est en passe de ralentir fortement par rapport à l’année dernière. Près d’un tiers des répondants en Chine ont déclaré qu’ils s’inquiétaient pour leur sécurité d’emploi en raison de l’inflation, contre 13 % aux États-Unis, selon l’enquête d’Oliver Wyman. L’étude a principalement porté sur les personnes vivant dans les plus grandes villes de Chine, a indiqué la firme. Environ 20 % des répondants au sondage étaient préoccupés par l’impact de l’inflation sur leur capacité à payer un loyer ou une hypothèque, tandis qu’environ 40 % s’inquiétaient de leur capacité à payer l’épicerie et les biens essentiels. Le chômage des jeunes chinois âgés de 16 à 24 ans a grimpé à près de 20 %, tandis que celui des adultes qui travaillent dans les villes est d’environ 5,4 %, selon une enquête officielle de juillet.

Retarder certains achats

Les consommateurs chinois ont déclaré qu’ils estimaient que les prix de l’essence avaient la hausse la plus notable de l’année jusqu’en juillet, suivis des appareils électroménagers et des rénovations domiciliaires, selon l’enquête d’Oliver Wyman. Lorsqu’on leur a demandé quel achat ils pourraient retarder en raison des pressions inflationnistes, les personnes interrogées ont le plus mentionné les automobiles, suivies des voyages d’agrément, selon le rapport. Les retards d’achat potentiels s’ajoutent à la demande toujours terne des consommateurs chinois. La « politique zéro-Covid de la Chine est une force déflationniste majeure, qui soutient la production mais sape la demande », a déclaré Larry Hu, économiste en chef de Macquarie pour la Chine, dans un rapport du 9 septembre. Les problèmes de propriété sont “une autre force déflationniste majeure”, a-t-il déclaré. Hu a souligné qu’en excluant l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix à la consommation de la Chine n’a augmenté que de 0,8 % en août. “Le message est assez clair pour les décideurs chinois : la déflation, et non l’inflation, est le principal risque auquel la Chine est confrontée à ce stade.”

