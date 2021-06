L’inflation chaude pourrait être devenue torride en mai et devrait atteindre un sommet en 28 ans

Un client portant un masque de protection charge du bois sur un chariot dans un magasin Home Depot à Pleasanton, en Californie, le lundi 22 février 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

L’inflation s’est réchauffée ce printemps et devrait atteindre des niveaux historiques pour le mois de mai. La prévision du consensus pour l’indice des prix à la consommation de base, qui exclut les aliments et l’énergie, est de 3,5% en glissement annuel, selon Dow Jones. C’est le rythme annuel le plus rapide en 28 ans. Les économistes s’attendent à ce que l’IPC de base et global ait augmenté de 0,5% en mai. L’IPC global devrait bondir de 4,7 % en glissement annuel, le taux le plus élevé depuis que les prix élevés de l’énergie ont fait grimper les chiffres de l’inflation à l’automne 2008. « Ce sera chaud. Cela pourrait aller jusqu’à 5% », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. « Le pire de la chaleur sera le deuxième trimestre en termes de gros titre. Il sera intéressant de voir à quoi cela ressemblera lorsque vous éliminerez les extrêmes. Je pense que nous aurons toujours un été chaud lorsque vous aurez la flambée des prix s’applique à tout, des billets d’avion aux hôtels. » L’IPC de mai est attendu à 8 h 30 HE jeudi et intervient alors que les investisseurs se demandent si la période de hausse des prix est transitoire, comme le pense la Fed, ou plus omniprésente et persistante. S’il s’agit de ce dernier cas, la préoccupation est que la banque centrale serait alors forcée de renoncer à ses politiques de facilité qui ont contribué à maintenir les taux d’intérêt bas, à stimuler la liquidité et à alimenter les gains du marché boursier.

De plus grandes attentes

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré qu’il s’attend à un bond de 0,6% de l’IPC de base en mai. « Le taux de croissance d’une année sur l’autre serait de 3,65 % », a-t-il déclaré. « La dernière fois que c’était aussi haut, c’était en juillet 1992. » La dernière fois que l’IPC de base a dépassé les attentes du consensus de 3,5 %, c’était en février 1993. Swonk s’attend à ce que l’inflation globale atteigne 4,9% en glissement annuel. Cela se compare à un Rythme global de 4,2% en avril. L’inflation sous-jacente était de 3 % en glissement annuel en avril, un niveau qu’elle n’a atteint qu’occasionnellement au cours des deux dernières décennies. « Je suis inquiète pour le loyer et le loyer équivalent des propriétaires car il devrait augmenter. Il a ralenti », a-t-elle déclaré. Le logement représente plus de 30% de l’IPC et les coûts de location ont atteint un plancher dans certaines villes, a ajouté Swonk. « Le problème est qu’il pourrait avoir des jambes plus longues et maintenir les mesures globales d’inflation plus soutenues que les gens ne le pensent. »

La Fed a déclaré qu’elle entamerait la première phase d’assouplissement lorsqu’elle estime que l’économie et le marché du travail sont suffisamment solides. Les responsables de la banque centrale ont déclaré qu’ils toléreraient l’inflation dans une fourchette moyenne autour de leur objectif de 2%. Certains stratèges s’attendent à ce que la Fed commence à parler de réduire ses 120 milliards de dollars par mois fin août lorsqu’elle se réunira au Symposium économique de Jackson Hole. Il devrait alors attendre plusieurs mois et commencer à réduire ses achats en décembre ou au début de l’année prochaine. Cela conduirait alors à une longue période pendant laquelle la Fed réduirait lentement ses achats d’obligations avant de procéder à une augmentation des taux d’intérêt. La plupart des professionnels du marché ne s’attendent pas à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt avant 2023.

Aller au-delà des hausses de prix attendues

Les stratèges obligataires de Wells Fargo disent qu’ils examineront les données pour les tendances qui vont au-delà des hausses de prix évidentes associées à la réouverture économique. « Les billets d’avion, les hôtels et les entrées aux événements ont tous enregistré de fortes augmentations de prix et ont contribué à la flambée de l’inflation de l’IPC en avril », ont-ils écrit dans un rapport. « Mais ces catégories ne font que récupérer les baisses observées l’année dernière, et il est peu probable que la Fed soit influencée si leurs prix continuent d’accélérer. L’inflation des loyers, des loyers équivalents des propriétaires et des services de soins médicaux (collectivement 50% du panier de l’IPC de base) est en sourdine . » Swonk de Grant Thornton a déclaré que la flambée de l’inflation était due à une demande refoulée, les consommateurs se précipitant pour revenir à la normale. « La plus grande chose qui m’inquiète à plus long terme est de savoir si ce que nous voyons ou non une réaction aux frictions lors de la rentrée, avant de toucher les eaux froides et d’atteindre l’amerrissage, il fait chaud », a-t-elle déclaré. Les économistes surveillent attentivement les salaires, qui sont en hausse. Ils ne s’attendent pas à ce que le tableau devienne clair avant plusieurs mois, car les travailleurs devraient revenir sur le marché du travail. le 559 000 emplois créés en mai ont été inférieurs aux prévisions, mais le rythme d’embauche devrait s’accélérer à l’approche de septembre, lorsque les allocations de chômage fédérales seront épuisées et que les écoles rouvriront, permettant aux parents de retourner au travail.

Inflation : bonne dans une certaine mesure