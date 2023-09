L’inflation britannique tombe à 6,7%, en deçà des attentes alors que les prix des produits alimentaires baissent

Un acheteur parcourt les fruits et légumes à vendre sur un marché couvert à Sheffield, au Royaume-Uni. L’OCDE a récemment prédit que le Royaume-Uni connaîtrait cette année l’inflation la plus élevée parmi toutes les économies avancées.

L’inflation britannique s’est établie à 6,7 % en août, en dessous des attentes et en légère baisse par rapport au mois précédent.

Sur une base mensuelle, l’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 %.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que le chiffre global s’établisse à 7% par an et en hausse de 0,7% sur un mois, contre 6,8% et 0,4% en juillet, dans un contexte de légère hausse des prix à la pompe.

La Banque d’Angleterre annoncera jeudi sa prochaine décision de politique monétaire. Le marché a globalement intégré une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 25 points de base, ce qui porterait le principal taux bancaire à 5,5 %, son plus haut niveau depuis décembre 2007.