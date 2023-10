L’inflation britannique reste stable en septembre après que la Banque d’Angleterre ait suspendu ses hausses de taux

LONDRES — L’inflation britannique s’est établie à 6,7 % en septembre, légèrement supérieure aux attentes et inchangée par rapport au mois précédent.

Sur une base mensuelle, l’indice global des prix à la consommation a augmenté de 0,5%, conformément aux attentes. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un taux annuel de 6,6% et une hausse mensuelle de 0,5%.

Les contributions à la baisse les plus importantes sont venues des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, dont les prix ont chuté d’un mois à l’autre pour la première fois depuis septembre 2021, a annoncé mercredi l’Office national des statistiques. La hausse des prix du carburant a contribué le plus à la hausse du taux global.

L’IPC de base – qui exclut les prix volatils des produits alimentaires, de l’énergie, de l’alcool et du tabac – s’est établi à 6,1 % sur un an, en baisse par rapport aux 6,2 % d’août, mais légèrement au-dessus d’une prévision consensuelle de 6 %.

Pour le mois d’août, l’indice des prix à la consommation au Royaume-Uni a surpris avec une baisse à 6,7 %, en dessous des attentes, ce qui a incité la Banque d’Angleterre à mettre fin à une série de 14 hausses consécutives des taux d’intérêt.

La banque avait augmenté ses taux de manière constante depuis décembre 2021 dans le but de freiner l’inflation, faisant passer son principal taux directeur de 0,1 % à un sommet sur 15 ans de 5,25 % en août.

Le marché tablait sur une probabilité d’environ 77 % que la Banque maintienne à nouveau ses taux stables lors de sa prochaine réunion du 2 novembre.

