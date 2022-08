L’inflation britannique atteint 10,1% et devrait encore augmenter, selon les économistes

Le taux d’inflation de la Grande-Bretagne a atteint un nouveau sommet en 40 ans de 10,1% en juillet, un rythme plus rapide qu’aux États-Unis et en Europe, car la hausse des prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni a resserré une compression du coût de la vie alimentée par la flambée du coût de l’énergie .

La hausse à deux chiffres des prix à la consommation sur un an plus tôt était supérieure à la prévision centrale des analystes de 9,8% et un bond par rapport au taux annuel de 9,4% en juin, a annoncé mercredi l’Office for National Statistics.

L’augmentation est en grande partie due à la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de base, y compris le papier hygiénique et les brosses à dents, a-t-il déclaré.

La plupart des économistes pensent que le pire est à venir. La Banque d’Angleterre affirme que la flambée des prix du gaz naturel devrait faire grimper l’inflation des prix à la consommation à 13,3 % en octobre. Il dit que cela poussera la Grande-Bretagne dans une récession qui devrait durer jusqu’en 2023.

Ces pressions ont persuadé la banque de relever son taux directeur d’un demi-point de pourcentage ce mois-ci, la plus importante de six augmentations consécutives depuis décembre. Le taux s’élève désormais à 1,75 %, le plus élevé depuis les profondeurs de la crise financière mondiale à la fin de 2008.

“Nous nous attendons à une nouvelle hausse des taux de 50 points de base (points de base) en septembre”, a déclaré James Smith, économiste des marchés développés et ING Economics. “Nous n’excluons pas une autre randonnée en novembre.”

La guerre de la Russie en Ukraine provoque une flambée des prix de l’énergie

L’inflation monte en flèche dans de nombreux pays alors que la guerre de la Russie en Ukraine a déclenché des augmentations sans précédent des prix de l’énergie dans le monde entier. La Russie a réduit les expéditions de gaz naturel vers l’Europe en représailles au soutien de l’Occident à l’Ukraine, créant une crise pour les combustibles fossiles qui alimentent les usines et chauffent les maisons en hiver.

Les malheurs du gaz menacent une récession dans les 19 pays partageant l’euro, où l’inflation a atteint un record de 8,9 % en juillet. Les États-Unis ont déjà connu deux trimestres de contraction économique, intensifiant les craintes d’une récession. L’inflation aux États-Unis a quelque peu diminué pour s’établir à 8,5 % en juillet, mais demeure près d’un sommet en quatre décennies.

“Je comprends que les temps sont durs et que les gens s’inquiètent des augmentations de prix auxquelles les pays du monde entier sont confrontés”, a déclaré le chef du Trésor britannique Nadhim Zahawi.

“Bien qu’il n’y ait pas de solutions faciles, nous aidons là où nous le pouvons”, a-t-il déclaré, notamment en versant un paiement de 400 livres (623 dollars canadiens) aux ménages confrontés à des factures d’énergie en flèche.

Le chef du Trésor britannique Nadhim Zahawi arrive pour des entretiens avec la presse à Londres, en Grande-Bretagne, le 6 juillet 2022. « Bien qu’il n’y ait pas de solutions faciles, nous aidons là où nous le pouvons », a déclaré Zahawi à propos de la flambée des taux d’inflation. (Phil Noble/Reuters)

Le gouvernement conservateur britannique est sous pression pour faire encore plus pour aider les gens à faire face à la crise du coût de la vie. La facture moyenne de carburant des ménages britanniques a augmenté de plus de 50 % cette année, et une autre augmentation est prévue en octobre, lorsque la facture moyenne devrait atteindre 3 500 livres (5 455 $ CAN) par an.

Le Premier ministre Boris Johnson doit quitter ses fonctions le mois prochain et déclare que toute nouvelle mesure doit être laissée à son successeur. La favorite pour le remplacer, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, s’oppose à une intervention majeure, affirmant qu’elle préfère les réductions d’impôts aux « aumônes ».

L’autre candidat, l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, a introduit en mai une taxe exceptionnelle de 25% sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, qui devrait lever plusieurs milliards de livres pour aider à financer les paiements des personnes dont les coûts des services publics augmentent. Les politiciens de l’opposition veulent que la taxe soit étendue aux entreprises d’électricité – une décision à laquelle Truss s’oppose fermement, en disant: “Je ne pense pas que le profit soit un gros mot.”