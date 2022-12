L’inflation aux Philippines atteint son niveau le plus élevé en 14 ans, d’autres hausses à venir

Selon les données du Autorité des statistiques des Philippines.

Sa poussée a été principalement alimentée par des prix alimentaires plus élevés.

Les récents typhons ont martelé la production de cultures comme les légumes, le riz et les fruits, faisant grimper les prix des denrées alimentaires.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, a augmenté de 6,5 %.

“Le gouvernement met en œuvre en permanence des subventions et des remises ciblées pour atténuer l’impact de la hausse des prix des biens essentiels, en particulier pour les secteurs vulnérables et les personnes à faible revenu de notre société”, dans un déclaration séparéeArsenio M. Balisacan, secrétaire de l’Autorité nationale de développement économique et de développement des Philippines (NEDA).

Il a déclaré que les Philippines augmenteraient la production alimentaire dans le but d’atténuer les pressions sur les prix.

Le problème de l’inflation est collant mais “pas unique” aux Philippines, a déclaré à CNBC le stratège mondial de JPMorgan, Kerry Craig. Il a déclaré que la hausse des prix est motivée par des pressions du côté de l’offre plutôt que par une augmentation de la demande.

“Compte tenu du rythme de l’inflation, il est probable qu’une nouvelle hausse des taux interviendra plus tard ce mois-ci”, a-t-il ajouté.

Economiste ING Nicolas Mapa prévoit tuand la banque centrale des Philippines pourrait relever ses taux de 50 points de base lors de sa réunion de la mi-décembre, portant le taux directeur à 5,5 %.

La banque centrale a relevé ses taux d’intérêt à six reprises cette année, selon les données de Refinitiv.

Bien que l’on s’attende à ce que la croissance ralentisse en 2023, les données sur l’inflation de novembre suggèrent que la banque centrale a encore un certain nombre de hausses de taux en vue “pour aider à endiguer tout effet de second tour de la hausse des prix alimentaires, à contenir la demande et à faire sûr que les anticipations d’inflation sont bien ancrées », a déclaré Aris Dacanay, économiste ASEAN de HSBC Global Research.

Dacanay a également déclaré qu’il s’attend à ce que le BSP suspende son cycle de resserrement lorsque le taux directeur atteindra 6,25%.