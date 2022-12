L’inflation aux États-Unis ralentit pour le 5e mois consécutif

L’inflation aux États-Unis a de nouveau ralenti le mois dernier, dernier signe en date d’un ralentissement progressif des hausses de prix malgré les pressions qu’elles continuent d’infliger aux ménages américains.

Les prix à la consommation ont augmenté de 7,1% en novembre par rapport à il y a un an, a annoncé mardi le gouvernement. C’était en baisse par rapport à 7,7% en octobre et à un récent sommet de 9,1% en juin. C’était le cinquième ralentissement consécutif.

D’un mois à l’autre, l’indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 0,1 % en novembre, contre 0,4 % en octobre.

Même avec la poursuite de la baisse de l’inflation le mois dernier, la Réserve fédérale prévoit de continuer à relever les taux d’intérêt. Mercredi, la Fed devrait augmenter son taux de référence pour la septième fois cette année, une décision qui augmentera encore les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Les économistes ont averti qu’en continuant à resserrer le crédit pour lutter contre l’inflation, la Fed risque de provoquer une récession l’année prochaine.

Essence, électricité et voitures d’occasion moins chères

Le rapport du gouvernement de mardi a montré que l’inflation en novembre avait été ralentie par l’essence, l’électricité et les voitures d’occasion moins chères, entre autres.

Plusieurs tendances ont commencé à réduire les pressions sur les prix, même si elles ne suffiront probablement pas à ramener l’inflation globale à des niveaux auxquels les Américains étaient habitués de si tôt.

La moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire est passée de 5 $ US le gallon en juin à 3,26 $ lundi. De nombreuses chaînes d’approvisionnement se sont également débloquées, ce qui a permis de réduire les coûts des biens et pièces importés.

Les prix du bois, du cuivre, du blé et d’autres matières premières ont chuté régulièrement, ce qui tend à faire baisser les coûts de construction et de nourriture.

REGARDER | À quoi s’attendre de l’inflation, des prix de la nourriture et du logement en 2023 :

À quoi s’attendre de l’inflation, des prix de la nourriture et du logement en 2023 Les correspondants commerciaux de CBC, Peter Armstrong et Nisha Patel, expliquent à quoi s’attendre en 2023 en ce qui concerne les coûts de logement, les prix des aliments, les taux d’intérêt et plus encore.

Pour certains économistes et responsables de la Fed, ces chiffres sont un signe d’amélioration, même si l’inflation reste bien au-dessus de l’objectif annuel de 2% de la banque centrale et pourrait ne pas l’atteindre avant 2024.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il suivait les tendances des prix dans trois catégories différentes pour mieux comprendre la trajectoire probable de l’inflation : les biens, à l’exclusion des coûts volatils des aliments et de l’énergie ; le logement, qui comprend le loyer et le coût d’accession à la propriété; et les services hors logement, tels que l’assurance automobile, les services pour animaux de compagnie et l’éducation.

Dans un discours prononcé il y a deux semaines à Washington, Powell a noté qu’il y avait eu des progrès dans la réduction de l’inflation des biens et du logement, mais pas dans la plupart des services. Les biens matériels comme les voitures d’occasion, les meubles, les vêtements et les appareils électroménagers sont devenus de moins en moins chers depuis l’été.

Les prix du logement toujours en hausse

Les prix des voitures d’occasion, qui avaient grimpé de 45 % en juin 2021 par rapport à un an plus tôt, ont chuté pendant la majeure partie de cette année.

Le coût du logement, qui représente près du tiers de l’indice des prix à la consommation, continue d’augmenter. Mais les mesures en temps réel des loyers des appartements et des prix des maisons commencent à baisser après avoir affiché une accélération fulgurante des prix au plus fort de la pandémie. Powell a déclaré que ces baisses apparaîtront probablement dans les données gouvernementales l’année prochaine et devraient contribuer à réduire l’inflation globale.

Pourtant, les coûts des services resteront probablement élevés de manière persistante, a suggéré Powell. Cela s’explique en partie par le fait que les fortes augmentations des salaires deviennent un facteur clé de l’inflation. Les entreprises de services, comme les hôtels et les restaurants, sont particulièrement à forte intensité de main-d’œuvre. Et avec la croissance rapide des salaires moyens de 5 à 6 % par an, les pressions sur les prix continuent de s’intensifier dans ce secteur de l’économie.

Les entreprises de services ont tendance à répercuter une partie de leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés sur leurs clients en facturant davantage, perpétuant ainsi l’inflation. Un salaire plus élevé alimente également davantage les dépenses de consommation, ce qui permet aux entreprises d’augmenter les prix.

“Nous voulons que les salaires augmentent fortement”, a déclaré Powell, “mais ils doivent augmenter à un niveau compatible avec une inflation de 2% au fil du temps”.

Mercredi, la Fed devrait relever son taux directeur à court terme d’un demi-point, après quatre hausses consécutives de trois quarts de point. Cela laisserait son taux de référence dans une fourchette de 3,75 % à 4 %, son plus haut niveau en 15 ans.

Les économistes s’attendent à ce que la Fed ralentisse encore ses hausses de taux l’année prochaine, avec des augmentations d’un quart de point en février et mars si l’inflation reste relativement modérée.