L’inflation aux États-Unis ne s’accélère pas encore

Chaque fois que l’indice annuel des prix à la consommation (IPC) augmente, les gros titres parlent toujours de l’augmentation de l’inflation. Cela peut donner l’impression que les efforts de la Réserve fédérale sont en train d’être annulés et que l’inflation réaccélère, mais la moyenne sur 12 mois de la mesure globale de l’IPC ne dit pas tout.

L’IPC a augmenté de 0,6 % de juillet à août. D’août 2022 à août 2023, il a augmenté de 3,7 %. C’est plus élevé que le chiffre de 3,2 % d’une année sur l’autre enregistré par l’IPC pour les 12 mois se terminant en juillet 2023. Le rapport global a été stimulé par les prix de l’essence, tandis que les catégories d’inflation qui avaient récemment diminué n’ont pas baissé autant en août. comme ils l’avaient fait les mois précédents.

Le gaz est la raison pour laquelle l’inflation n’a pas baissé ce mois-ci

Le principal moteur de l’IPC d’août a été le prix de l’essence, qui a augmenté de 10,6 % de juillet à août. Au prochain trimestre, les marchés pétroliers va affronter il s’agit de la plus grande compression de l’offre qu’ils aient connue depuis une décennie, alors que l’Arabie saoudite réduit encore davantage sa production.

L’Arabie saoudite a coordonné son annonce de réduction de production avec la Russie, qui est aux prises avec sa guerre d’agression contre l’Ukraine et a besoin d’un coup de pouce économique. Temps réel indicateurs des prix du gaz suggèrent que l’inflation du gaz sera encore pire en septembre, mais elle pourrait facilement absorber une part moindre du gâteau de l’inflation globale le mois prochain à mesure que les autres prix baissent.

Les baisses de loyer aideront l’IPC à l’avenir

L’inflation des services a été un moteur beaucoup moins important de l’IPC d’août. Les tarifs aériens ont augmenté de 4,9% sur le mois après plusieurs mois de baisse consécutive. Les services hospitaliers ont également repris de 0,7% après avoir chuté le mois précédent.

Cependant, l’inflation des loyers continue de ralentir, n’augmentant que de 0,3 % d’un mois à l’autre en août contre 0,4 % en juillet. Les indicateurs privés des loyers montrent également qu’il est possible d’améliorer davantage la mesure gouvernementale des loyers une fois que ces données seront effectivement intégrées aux indicateurs officiels.

Rapport de loyer d’août de Zillow a montré un déclin de l’inflation des loyers en août en dessous des niveaux du quatrième trimestre 2019, avant le début de la pandémie. L’indice d’inflation des loyers de Zillow a même chuté dans des endroits comme Austin, San Antonio, Las Vegas et Portland. Sur une base annuelle, le indice des loyers de ApartmentList a été négatif au cours des deux derniers mois.

Le travail de la Fed est désormais plus facile

Alors que la désinflation des loyers commence à peine, certains économistes j’ai semé le doute sur l’idée que la dernière étape ramener l’inflation à l’objectif de 2% de la banque centrale sera le plus difficile, comme l’ont suggéré certains responsables de la Fed. Après tout, si le taux d’inflation annuel n’augmente que lorsqu’il y a une légère hausse dans une catégorie et qu’il y a de la place pour un refroidissement supplémentaire dans plusieurs catégories de prix, il est difficile d’imaginer comment une mesure de l’inflation américaine décollerait dans un avenir proche, alors qu’elle n’existe plus. événements qui changent le monde.

Les prix des voitures d’occasion ont encore baissé ce mois-ci, mais pas autant que par le passé. Il existe encore une marge de baisse pour les voitures d’occasion, sur la base des données de gros. À la fin de l’été, les prix de gros des voitures d’occasion abandonné par un énorme 11% sur une base annuelle. Le mois d’août a vu un légère hausse d’un mois à l’autre, mais les données gouvernementales n’ont pas encore pris en compte la totalité des baisses que les prix des voitures d’occasion ont connues au printemps et en été.

La Fed va-t-elle augmenter ses taux en septembre ?

Les données sous-jacentes aux rapports gouvernementaux sur l’inflation et aux indicateurs d’inflation du secteur privé suggèrent un avenir dans lequel l’économie américaine se normalisera et augmentera l’offre tout en ramenant la demande à des niveaux raisonnables. C’est pourquoi des banques comme Morgan Stanley prédisent que la Fed n’augmentera pas ses taux en septembre et que les futures données les empêcheront de procéder à de nouvelles hausses, même après cela.