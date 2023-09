L’inflation augmente en août : les chefs des partis canadiens pointent du doigt

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que le gouvernement fédéral faisait « tout ce qu’il peut » pour aider les Canadiens à traverser la période économique « difficile » actuelle après que le taux d’inflation du Canada ait augmenté à 4 pour cent le mois dernier, suscitant une fois de plus un débat sur la question. à la Chambre des communes mardi.

Pendant ce temps, les partis d’opposition pointent du doigt les libéraux pour les chiffres de l’inflation du mois d’août, le chef conservateur Pierre Poilievre rejetant la responsabilité de l’augmentation sur le pied du gouvernement et le chef du NPD, Jagmeet Singh, qualifiant le plan libéral de lutter contre la hausse des prix des produits alimentaires de « franchement ridicule ». .»

« Non seulement l’inflation est en hausse, mais elle augmente et augmente plus rapidement », a déclaré Poilievre mardi. « L’inflation au Canada, après huit ans de Justin Trudeau, est non seulement élevée, mais elle est généralisée. »

« Cela concerne tous les différents produits et services », a-t-il ajouté. « Que vous incluiez ou excluiez la nourriture et l’essence, l’inflation est désormais le double de son objectif. »

Poilievre a également critiqué Freeland pour avoir demandé « à tout le monde de lui donner une tape dans le dos » en juillet lorsque les chiffres de l’inflation ont commencé à baisser et a qualifié les chiffres désormais croissants de « entièrement fabriqués au Canada » en raison des dépenses du gouvernement libéral.

Les chiffres de l’inflation du mois d’août constituent la deuxième hausse mensuelle consécutive. Ces hausses surviennent après que Freeland a qualifié la chute du taux d’inflation à 2,8 pour cent en juin de « moment historique » dans lequel les Canadiens devraient trouver un certain soulagement.

L’inflation et le coût de la vie sont également restés au centre des débats à la Chambre des communes le deuxième jour de la séance d’automne du Parlement mardi, le premier ministre faisant des allers-retours avec Singh et Poilievre alors que les politiciens débattaient pour savoir qui était à blâmer.

Trudeau et Freeland ont tous deux souligné les mesures récemment annoncées pour aider à lutter contre la crise de l’abordabilité, notamment la suppression de la TPS sur la construction de nouveaux appartements locatifs dans le but de construire plus rapidement et de réduire les coûts du logement et d’appeler les dirigeants des plus grandes épiceries du pays à venir avec un plan de « stabilisation » des prix.

«Nous continuerons d’être là pour les Canadiens, tout en gérant nos finances de manière responsable», a déclaré Trudeau en français.

« Le chef de l’opposition continue de dénigrer les Canadiens et l’économie canadienne et de dire que tout est brisé », a-t-il ajouté. «Nous nous mettons au travail pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile.»

Pendant ce temps, Singh — qui appelle les PDG des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada à réduire leurs marges bénéficiaires depuis l’hiver dernier — a déclaré que le plan des libéraux visant à « stabiliser » les prix des produits d’épicerie était « ridicule » et « un échec de leadership ».

« Les Canadiens sont aux prises avec les prix des aliments depuis près de deux ans maintenant et voici la réponse libérale classique », a déclaré Singh lors de la période des questions mardi. «Ils ont demandé aux PDG des grandes épiceries de venir à Ottawa pour leur demander gentiment de stabiliser les prix, pas de les faire baisser, mais de les stabiliser.»



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News