L’inflation au Royaume-Uni tombe d’un sommet de 41 ans alors que la flambée des prix du carburant s’atténue

Le Brexit a ajouté plus de 200 £ à la facture alimentaire moyenne des ménages britanniques, selon une nouvelle étude de la London School of Economics.

LONDRES – L’inflation au Royaume-Uni a été légèrement inférieure aux attentes à 10,7% en novembre, les prix du carburant de refroidissement ayant contribué à atténuer les pressions sur les prix, bien que les prix élevés des aliments et de l’énergie aient continué de peser sur les ménages et les entreprises.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation de 10,9%, après qu’octobre ait connu une montée inattendue à un sommet de 41 ans de 11,1%. Sur une base mensuelle, l’augmentation de novembre a été de 0,4 %, en baisse par rapport à 2 % en octobre et en dessous d’une estimation consensuelle de 0,6 %.

actualités liées à l’investissement

L’Office des statistiques nationales a déclaré que les contributions à la hausse les plus importantes provenaient “du logement et des services ménagers (principalement de l’électricité, du gaz et d’autres combustibles), ainsi que de la nourriture et des boissons non alcoolisées”.

Les contributions à la baisse les plus importantes au cours du mois sont venues des “transports, en particulier des carburants, la hausse des prix dans les restaurants, cafés et pubs apportant la contribution à la hausse la plus importante, partiellement compensée”.

La Banque d’Angleterre annoncera jeudi sa prochaine décision de politique monétaire et devrait augmenter les taux d’intérêt de 50 points de base alors qu’elle jongle avec une inflation vertigineuse et une économie qui, selon les décideurs, connaît déjà sa plus longue récession jamais enregistrée.

Le pays fait face à une action revendicative généralisée pendant la période de Noël alors que les travailleurs font grève pour exiger des augmentations de salaire plus proches du taux d’inflation et de meilleures conditions de travail.

L’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire a prévu que le Royaume-Uni subira sa plus forte baisse du niveau de vie depuis le début des records, le revenu réel des ménages devant chuter de 4,3 % en 2022-23.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé le mois dernier un vaste plan budgétaire de 55 milliards de livres sterling (68 milliards de dollars), comprenant une série de hausses d’impôts et de réductions des dépenses, dans le but de combler un trou important dans les finances publiques du pays.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.