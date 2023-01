L’inflation au Royaume-Uni ralentit mais reste obstinément élevée

Le taux d’inflation en Grande-Bretagne a ralenti pour un deuxième mois consécutif en décembre, mais se situait toujours dans les deux chiffres, maintenant une pression sur les finances des ménages.

Les prix à la consommation ont augmenté de 10,5% en décembre par rapport à l’année précédente, contre 10,7% le mois précédent, la hausse des prix des denrées alimentaires et des prix dans les hôtels et restaurants compensant la baisse des prix de l’essence et des vêtements, a annoncé mercredi l’Office national des statistiques. Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 16,8% en décembre par rapport à l’année précédente, légèrement plus rapidement que le mois précédent.

Les baisses globales surviennent après que l’inflation a atteint un sommet de 41 ans en octobre, à 11,1 %.

Le pic d’inflation semble passé, à l’instar des tendances observées aux États-Unis, où le taux d’inflation global baisse depuis six mois, et dans la zone euro, où le taux est passé sous les deux chiffres en décembre. Mais les banquiers centraux, chargés de ramener l’inflation à leurs objectifs de 2 %, sont loin de crier victoire.

Pendant une grande partie de l’année dernière en Grande-Bretagne, le principal moteur de l’inflation a été la hausse des prix de l’énergie, qui a entraîné une augmentation des factures d’électricité et de gaz des ménages. Alors que les prix de gros du gaz naturel ont chuté, les banquiers centraux restent préoccupés par la mesure dans laquelle le choc énergétique continue d’alimenter l’économie et par l’impact du marché du travail tendu. Ils voient le risque que l’inflation s’incruste dans les entreprises qui augmentent les prix pour compenser la hausse des coûts et les entreprises qui augmentent considérablement les salaires pour attirer les travailleurs en pénurie lorsque le coût de la vie est élevé.