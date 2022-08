L’inflation au Royaume-Uni pourrait dépasser 22% alors que les prix de l’énergie montent en flèche, prévient Goldman Sachs

Ofgem devrait recalculer à nouveau son plafond de prix dans trois mois. Cependant, Goldman a déclaré que si les prix restaient « constamment plus élevés », une autre hausse de 80 % pourrait être possible.

Cela survient après que les ménages britanniques ont été frappés par une augmentation prévue de 80% de leurs factures d’énergie dans les mois à venir, portant la facture annuelle moyenne des ménages à 3 549 £ (4 197 $) contre 1 971 £ et exacerbant la crise actuelle du coût de la vie dans le pays.

Dans une note de recherche datée de lundi, Goldman a déclaré que l’inflation globale pourrait culminer à 22,4 % et que le produit intérieur brut pourrait chuter de 3,4 % si les coûts de l’énergie continuent d’augmenter à leur rythme actuel.

“Dans un scénario où les prix du gaz resteraient élevés aux niveaux actuels, nous nous attendrions à ce que le plafond des prix augmente de plus de 80% en janvier … ce qui impliquerait une inflation globale culminant à 22,4%”, ont déclaré les économistes de Goldman, dirigés par Sven Jari Stehn. dit dans la note.

Si, toutefois, les prix de l’énergie ralentissent, le pic d’inflation au Royaume-Uni devrait atteindre 14,8 % en janvier, ont prédit les stratèges des matières premières de Goldman – bien au-dessus des 13,3 % prévus par la Banque d’Angleterre plus tôt ce mois-ci.

La banque a également déclaré que le Royaume-Uni était susceptible de tomber en récession au quatrième trimestre. Il prévoyait que l’économie britannique se contracterait de -0,3 % sur une base non annualisée au quatrième trimestre de cette année, suivie de -0,4 % et -0,3 % aux premier et deuxième trimestres de 2023, respectivement.

“Nous nous attendons maintenant à ce que l’aggravation de la crise du coût de la vie plonge l’économie britannique dans la récession plus tard cette année”, indique la note.

Les perspectives de Goldman sont les dernières prévisions sombres pour l’économie britannique, Citi prédisant la semaine dernière que l’inflation au Royaume-Uni dépasserait 18% en janvier 2023.