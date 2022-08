L’inflation au Royaume-Uni grimpe à 10,1 %, poussée à la hausse par l’alimentation

Mais la hausse incessante du taux d’inflation sonne une alarme de plus en plus forte à propos d’une crise du coût de la vie, alors que le prix de plus de biens, y compris les produits alimentaires essentiels, et les services augmentent. À l’avenir, les ménages sont avertis que la facture énergétique moyenne pourrait grimper à 3 500 livres (environ 4 240 $) par an en octobre, soit le triple de ce qu’elle était il y a un an. Pendant ce temps, la banque centrale augmente les taux d’intérêt pour ralentir les dépenses alors qu’elle tente de lutter contre l’inflation, qui est désormais cinq fois supérieure à son objectif.

Même si les salaires augmentent rapidement, deux fois plus vite qu’en moyenne au cours de la décennie précédant la pandémie, ils ne suivent toujours pas les prix. Corrigés de l’inflation, les salaires, hors primes, ont baissé de 3% au deuxième trimestre par rapport à un an plus tôt, a annoncé mardi le bureau des statistiques. C’était une baisse record.