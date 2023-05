L’inflation au Royaume-Uni descend en dessous de 10% pour la première fois depuis août

LONDRES – L’inflation au Royaume-Uni a fortement chuté en avril, alors que les prix de l’énergie ont reculé et que l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a commencé à disparaître de la comparaison annuelle des prix à la consommation.

L’inflation globale de l’IPC s’est établie à 8,7% en glissement annuel, a annoncé mercredi l’Office des statistiques nationales, contre 10,1% en mars, mais au-dessus d’une estimation consensuelle de 8,2% d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

« Les prix de l’électricité et du gaz ont contribué pour 1,42 point de pourcentage à la baisse de l’inflation annuelle en avril, la hausse d’avril dernier ayant été retirée de la comparaison annuelle, mais cette composante a tout de même contribué à hauteur de 1,01 point de pourcentage à l’inflation annuelle », a indiqué l’ONS dans son rapport.

« Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont continué d’augmenter en avril et ont contribué à une inflation annuelle élevée, cependant, le taux d’inflation annuel des aliments et des boissons non alcoolisées a diminué, passant de 19,2 % sur l’année à mars 2023, à 19,1 % en année jusqu’en avril 2023. »

Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2 %, au-dessus d’une estimation consensuelle de 0,8 %.

L’indice des prix à la consommation, y compris les coûts du logement des propriétaires occupants (IPCH), a augmenté de 7,8 % au cours de la période de 12 mois se terminant en avril 2023, contre 8,9 % en mars, tandis que l’IPC de base (hors prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac) a augmenté de 6,8 % %, contre 6,2 % en mars, qui concernera la Banque d’Angleterre.

L’inflation britannique est restée obstinément élevée alors même que l’économie a défié les attentes d’une récession, incitant la Banque d’Angleterre à relever les taux d’intérêt pour la 12e fois consécutive à 4,5 % lors de sa dernière réunion au début du mois.

Les économistes s’attendent généralement à une nouvelle hausse lors de sa prochaine réunion, car l’inflation reste plus rigide au Royaume-Uni que dans les grandes économies comparables, tandis que le marché du travail est resté tendu et que le gouverneur Andrew Bailey a mis en garde contre une spirale des prix des salaires.

Mardi, Bailey a reconnu aux législateurs qu’il y avait « de très grandes leçons à tirer » de l’incapacité de la Banque à prévoir la force et la persistance de l’inflation.

Alors que les ménages britanniques continuent de faire face à des factures alimentaires et énergétiques élevées, les travailleurs de divers secteurs ont lancé des grèves de masse ces derniers mois au milieu de différends sur les salaires et les conditions.