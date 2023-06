L’inflation au Royaume-Uni dépasse les attentes en mai, accentuant la pression sur le gouvernement et la Banque d’Angleterre

Un client parcourt les fruits et légumes à vendre dans un marché couvert à Sheffield, au Royaume-Uni. L’OCDE a récemment prédit que le Royaume-Uni connaîtra la plus forte inflation parmi toutes les économies avancées cette année.

LONDRES – L’inflation au Royaume-Uni a été plus élevée que prévu en mai, les prix à la consommation ayant augmenté de 8,7 % par an, sans changement par rapport au mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse annuelle de l’indice global des prix à la consommation (IPC) de 8,4%.

Sur une base mensuelle, l’IPC global a augmenté de 0,7 %, tandis que l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac – a augmenté de 7,1 % par an, contre 6,8 % en avril et le taux le plus élevé depuis mars 1992, selon à l’Office des statistiques nationales.

« La hausse des prix des voyages en avion, des biens et services récréatifs et culturels et des voitures d’occasion a entraîné les plus fortes contributions à la hausse de la variation mensuelle des taux annuels CPIH et CPI », a déclaré l’ONS.

L’inflation a chuté en dessous de 10 % par an en avril, mais continue de dépasser les prévisions consensuelles et reste nettement supérieure à l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre.