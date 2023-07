L’inflation au Royaume-Uni chute alors que les prix augmentent plus lentement que prévu

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le taux de hausse des prix au Royaume-Uni est passé de 8,7% à 7,9% au cours de l’année jusqu’en juin, selon les derniers chiffres officiels.

La mesure de l’inflation par l’indice des prix à la consommation a montré une baisse plus importante que prévu, offrant un certain soulagement aux familles aux prises avec la crise du coût de la vie.

Alors que les prix continuent d’augmenter, l’Office des statistiques nationales a déclaré que le taux d’augmentation avait « considérablement ralenti » pour atteindre son niveau annuel le plus bas depuis mars 2022.

La baisse apportera également un certain soulagement au gouvernement de Rishi Sunak et à la Banque d’Angleterre – les prévisions de la ville prévoyant une baisse à seulement 8,2%.

Bien que l’inflation sous-jacente ait reculé après avoir atteint un sommet en 30 ans en mai, elle est toujours bien supérieure à l’objectif officiel de 2 % de la Banque, et de nouvelles hausses des taux d’intérêt sont attendues dans les mois à venir dans le but de maîtriser la hausse des prix.

Malgré les chiffres meilleurs que prévu, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré « nous ne sommes pas complaisants et savons que les prix élevés sont toujours une énorme préoccupation pour les familles et les entreprises ».

M. Hunt a ajouté: « La meilleure et la seule façon d’atténuer cette pression et de relancer la croissance de notre économie est de s’en tenir au plan visant à réduire de moitié l’inflation cette année. »

L’économiste en chef de l’ONS, Grant Fitzner, a déclaré que l’inflation alimentaire n’avait que légèrement diminué, la baisse étant principalement due à la baisse des prix de l’essence et du diesel.

L’inflation au supermarché est revenue à 17,3% contre 18,7% en mai, mais les articles en rayon restent extrêmement chers pour les acheteurs pressés. « L’inflation des prix alimentaires s’est légèrement atténuée ce mois-ci, bien qu’elle reste à des niveaux très élevés », a déclaré M. Fitzner.

L’inflation au Royaume-Uni reste la plus élevée du groupe des économies riches du G7, et certains experts financiers ont prédit que la Banque d’Angleterre pourrait augmenter le taux de base au-delà de 6,5 % d’ici le début de l’année prochaine, ce qui augmenterait les taux hypothécaires et la pression sur les propriétaires.

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré que l’inflation était plus élevée que les pairs internationaux était une « caractéristique de l’échec économique des conservateurs » – affirmant que les familles savaient que les prix « montaient toujours à des taux stupéfiants et qu’ils supportaient le poids de ces coûts ».

Elle a ajouté: « Il peut y avoir des chocs mondiaux – mais la Grande-Bretagne est tellement exposée à ceux-ci en raison de l’échec économique des conservateurs qui a conduit à un grave manque de sécurité dans notre économie. »

La porte-parole du Trésor des Lib Dems, Sarah Olney, a déclaré que les chiffres seraient « un froid réconfort pour d’innombrables familles inquiètes de l’augmentation de leur hypothèque ».

Le secrétaire à la sécurité énergétique, Grant Shapps, a déclaré à Times Radio que l’inflation restait « beaucoup trop élevée » mais qu’elle « évoluait dans la bonne direction ». Il a affirmé que le soutien du gouvernement au coût de la vie « commençait à porter ses fruits ».

L’économiste en chef de l’ONS a déclaré que les coûts auxquels sont confrontés les fabricants restent élevés « en particulier pour les matériaux de construction et les produits alimentaires », mais le rythme de croissance a ralenti au cours de l’année dernière, le coût global des matières premières baissant pour la première fois depuis fin 2020.

