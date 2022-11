L’inflation au Royaume-Uni bondit à 11,1%, son plus haut niveau en 41 ans

Londres

CNN Affaires

—



La flambée des coûts de l’énergie a poussé l’inflation au Royaume-Uni à un nouveau sommet en octobre, la dernière mauvaise nouvelle pour une économie glissant vers la récession.

Le taux d’inflation annuel est passé à 11,1 % en octobre, contre 10,1 % sur 12 mois jusqu’en septembre, a annoncé mercredi l’Office for National Statistics.

La forte augmentation du coût de la vie a été causée par la hausse des prix du gaz et de l’électricité, malgré une garantie gouvernementale sur les prix de l’énergie, qui plafonne les factures d’énergie à 2 500 £ (2 970 $) pour le ménage type. L’inflation des prix alimentaires a atteint 16,4 %.

“Au cours de l’année écoulée, les prix du gaz ont grimpé de près de 130% tandis que l’électricité a augmenté d’environ 66%”, a déclaré l’économiste en chef de l’ONS, Grant Fitzner, dans un communiqué.

Les prix des biens et services achetés ou consommés par les ménages britanniques ont augmenté de 2% entre septembre et octobre, selon l’ONS. Cela signifie qu’en l’espace d’un mois, les prix ont augmenté autant qu’ils l’ont fait sur toute l’année jusqu’en juillet 2021.

L’accélération de l’inflation alors même que l’économie s’affaiblit présente une énigme pour les décideurs, car l’économie britannique devrait souffrir car la Banque d’Angleterre continue d’augmenter les coûts d’emprunt pour limiter la hausse des prix.

Les données de la semaine dernière de l’ONS ont montré que l’économie britannique s’était contractée au troisième trimestre. La dernière projection de la Banque d’Angleterre est que la récession se poursuivra au cours du premier semestre 2024.

Dans ce contexte morose, le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, présentera jeudi le budget du gouvernement. Hunt est susceptible d’annoncer de fortes hausses d’impôts et des réductions de dépenses dans le but de réduire la dette à moyen terme.

L’Office for Budget Responsibility, l’organisme de surveillance budgétaire britannique, devrait prévoir qu’une détérioration des perspectives économiques augmentera les emprunts du gouvernement à près de 100 milliards de livres sterling (119 milliards de dollars) en 2026-27. C’est 70 milliards de livres sterling (83,4 milliards de dollars) de plus que prévu en mars, a rapporté le Financial Times cette semaine, citant un allié de Hunt.

Les investisseurs rechercheront un engagement clair du gouvernement à redresser les finances publiques, en particulier après que le plan controversé de réduction des impôts de l’ancienne première ministre Liz Truss ait fait s’effondrer la livre sterling, ébranlé les marchés obligataires et gravement endommagé la crédibilité du gouvernement britannique.

La hausse des prix en Grande-Bretagne contraste avec le ralentissement de l’inflation aux États-Unis. L’indice américain des prix à la consommation a augmenté de 7,7 % pour l’année se terminant en octobre, un rythme de croissance plus lent que prévu par les économistes de 8 % et la plus faible inflation annuelle depuis janvier.

Les investisseurs espèrent que l’assouplissement des pressions sur les prix pourrait modérer le rythme et l’ampleur des hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale, un point de vue qui a stimulé les actions américaines ces derniers jours.