L’inflation au Royaume-Uni atteint un nouveau record en 40 ans

L’Office for National Statistics du Royaume-Uni a déclaré que l’inflation annuelle des prix à la consommation avait augmenté en juin pour atteindre 9,4%

C’est le plus haut depuis février 1982, en hausse par rapport aux 9,1% de mai

Les données de mercredi ont renforcé les paris selon lesquels la Banque d’Angleterre optera pour une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain

La flambée des prix de l’essence et des denrées alimentaires le mois dernier a poussé l’inflation britannique à son taux le plus élevé en 40 ans, selon des chiffres officiels qui ont renforcé les chances d’une rare hausse d’un demi-point de pourcentage des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre le mois prochain.

L’Office des statistiques nationales a déclaré que l’inflation annuelle des prix à la consommation avait augmenté en juin pour atteindre 9,4%, le plus haut depuis février 1982, contre 9,1% en mai et au-dessus du consensus de 9,3% dans un sondage Reuters auprès d’économistes.

La dernière augmentation signifie que la Grande-Bretagne avait le taux d’inflation le plus élevé en juin parmi les économies avancées du Groupe des Sept, bien que de nombreux petits pays de l’Union européenne connaissent une croissance encore plus rapide des prix.

Les données de mercredi ont renforcé les paris selon lesquels la BoE optera pour une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain.

Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré mardi que l’ampleur de l’augmentation des coûts d’emprunt – inédite en Grande-Bretagne depuis un quart de siècle – était sur la table mais pas “verrouillée”.

La BoE a augmenté ses coûts d’emprunt à cinq reprises depuis décembre alors qu’elle tente d’empêcher la flambée de l’inflation de s’enraciner dans l’économie britannique, et elle devrait les augmenter à nouveau le 4 août après sa prochaine réunion de politique monétaire.

L’ONS a souligné une augmentation de 42% en glissement annuel des prix de l’essence et une augmentation de près de 10% des prix des denrées alimentaires comme principaux moteurs de l’inflation le mois dernier.

“La flambée de l’inflation signifie que l’élan pour une hausse des taux d’intérêt d’un demi-point en août se renforce”, a déclaré Suren Thiru, directeur économique de l’organisme comptable ICAEW.

“Cependant, un resserrement trop agressif de la politique monétaire augmente le risque de récession et ne fera pas grand-chose pour s’attaquer aux facteurs mondiaux à l’origine de cette poussée inflationniste.”

Les investisseurs voient maintenant près de 100 % de chances que la BoE relève son taux d’escompte à 1,75 % contre 1,25 % le mois prochain. Il a déclaré en juin qu’il était prêt à agir “avec force” si nécessaire.

La crise du coût de la vie a déclenché une vague d’actions syndicales et a été vivement débattue entre les trois candidats restants dans la course pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Deux promettent des réductions d’impôts immédiates, ce que l’autre candidat, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, dit risque d’alimenter davantage l’inflation.

L’ONS a déclaré que l’inflation sous-jacente en juin était tombée à 5,8% contre 5,9% en mai, conformément aux prévisions médianes du sondage Reuters, ce qui pourrait rassurer les décideurs de la BoE qui pourraient être réticents à augmenter les taux de manière plus agressive.

Mais il y avait des signes de nouvelles pressions inflationnistes à venir.

Les prix payés par les usines pour les matériaux et l’énergie – un déterminant clé des prix payés plus tard par les consommateurs dans les magasins – étaient 24,0% plus élevés en juin qu’un an plus tôt, la plus forte augmentation depuis le début de ces records en 1985, a indiqué l’ONS.

Les prix pratiqués par les usines ont bondi de 16,5 %, le plus élevé depuis septembre 1977.

En réponse aux données, le ministre des Finances Nadhim Zahawi a déclaré que la Grande-Bretagne n’était pas la seule à faire face à une inflation galopante et que le gouvernement s’associait à la BoE pour s’attaquer au problème.