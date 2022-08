L’inflation au Royaume-Uni atteint un nouveau record en 40 ans à 10,1%

Liz Truss et Rushi Sunak lors de The Sun’s Showdown: The Fight for No10, le dernier débat en tête-à-tête pour les candidats à la tête du Parti conservateur. Le prochain Premier ministre sera contraint de faire face à une crise historique du coût de la vie alors que les prix des denrées alimentaires et de l’énergie montent en flèche et que le revenu réel diminue.

Dominique Lipinski | Images Pa | Getty Images