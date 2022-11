L’inflation au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau en 41 ans alors que les prix des aliments et de l’énergie continuent de monter en flèche

L’inflation au Royaume-Uni a atteint un sommet en 41 ans de 11,1% par an en octobre, alors que les factures d’énergie des ménages et les prix des denrées alimentaires continuaient de monter en flèche.

LONDRES – L’inflation au Royaume-Uni a bondi à 11,1%, son plus haut niveau en 41 ans, en octobre, dépassant les attentes, les prix de l’alimentation, des transports et de l’énergie continuant de peser sur les ménages et les entreprises.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation de 10,7%, et la publication d’octobre marque une augmentation par rapport au sommet de 40 ans de 10,1% observé en septembre.

Malgré l’introduction du programme gouvernemental de garantie des prix de l’énergie, l’Office des statistiques nationales a déclaré que les contributions à la hausse les plus importantes provenaient de l’électricité, du gaz et d’autres combustibles.

“Les estimations modélisées indicatives de l’inflation des prix à la consommation suggèrent que le taux de l’IPC aurait été plus élevé pour la dernière fois en octobre 1981, où l’estimation du taux d’inflation annuel était de 11,2%”, a déclaré l’ONS.

Les aliments et les boissons non alcoolisées ont également fortement contribué, augmentant de 16,4 % au cours de la période de 12 mois se terminant en octobre pour atteindre son taux annuel le plus élevé depuis septembre 1977.

Le pays fait face à sa plus longue récession jamais enregistrée, selon la Banque d’Angleterre, tandis que le gouvernement et la banque centrale tentent de coordonner le resserrement de la politique budgétaire et monétaire afin de contenir l’inflation.

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, présentera jeudi une nouvelle déclaration budgétaire et devrait annoncer d’importantes hausses d’impôts et des réductions de dépenses dans le but de combler un trou de plus de 50 milliards de livres sterling dans les finances publiques du pays.

