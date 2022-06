L’inflation au Royaume-Uni atteint 9,1%, le taux le plus élevé du G7

La lecture, en hausse de 9% en avril, correspond au consensus d’un sondage Reuters auprès d’économistes. Les archives historiques de l’Office for National Statistics montrent que l’inflation de mai était la plus élevée depuis mars 1982 – et qu’il est probable que le pire se produise.

Certains investisseurs jugent que la Grande-Bretagne est exposée à la fois à une inflation élevée et à une récession persistantes, reflétant son importante facture d’énergie importée et les problèmes persistants du Brexit qui pourraient encore nuire aux relations commerciales avec l’Union européenne.

« Avec des perspectives économiques si peu claires, personne ne sait jusqu’où l’inflation pourrait aller et combien de temps elle se poursuivra, ce qui rend les jugements de politique budgétaire et monétaire particulièrement difficiles », a déclaré Jack Leslie, économiste principal au groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Plus tôt mercredi, la Resolution Foundation a déclaré que la baisse du coût de la vie pour les ménages avait été aggravée par le Brexit, qui avait fait de la Grande-Bretagne une économie plus fermée, avec des conséquences néfastes à long terme pour la productivité et les salaires.

Le taux d’inflation global de la Grande-Bretagne en mai était plus élevé qu’aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Italie. Bien que le Japon et le Canada n’aient pas encore communiqué de données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, aucun des deux ne devrait s’en approcher.

La Banque d’Angleterre a déclaré la semaine dernière que l’inflation devrait rester supérieure à 9% au cours des prochains mois avant de culminer légèrement au-dessus de 11% en octobre, lorsque les factures énergétiques réglementées des ménages devraient à nouveau augmenter.

Le gouvernement britannique faisait tout ce qu’il pouvait pour lutter contre une flambée des prix, a déclaré le ministre des Finances Rishi Sunak après les données.

Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 8,7 % en termes annuels en mai – le plus grand bond depuis mars 2009 et faisant de cette catégorie le principal moteur de l’inflation annuelle le mois dernier.

Dans l’ensemble, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en termes mensuels en mai, a indiqué l’ONS, un peu plus que le consensus de 0,6%.

Les prix départ usine britanniques – un déterminant clé des prix payés plus tard par les consommateurs dans les magasins – étaient 22,1% plus élevés en mai qu’un an plus tôt, la plus forte augmentation depuis le début de ces records en 1985, a déclaré l’ONS.