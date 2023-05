L’inflation au Canada : quel est le principal facteur de risque ?

La Banque du Canada a souligné les premiers signes de tensions financières chez les ménages canadiens comme l’un des principaux risques du système financier. La hausse sans précédent des taux d’intérêt a augmenté les coûts pour les ménages, une vulnérabilité en cas de récession.

« Les taux d’intérêt élevés et la baisse des prix de l’immobilier ont réduit la flexibilité financière de nombreux ménages », lit-on dans la Revue du système financier de la banque publiée jeudi.

En raison de l’augmentation des dépenses liées au service des prêts hypothécaires, les acheteurs de maison se sont davantage appuyés sur la dette de carte de crédit, qui a dépassé les niveaux d’avant la pandémie.

Le ratio médian du service de la dette, qui tient compte du revenu net des ménages et de la part de celui-ci consacrée au remboursement de la dette sur leurs hypothèques, a augmenté à 19 % en 2022. Près de 30 % des hypothèques ont des ménages qui paient une médiane de 25 % ou plus de leur revenu pour effectuer leurs paiements.

Un tiers des prêts hypothécaires ont vu leurs paiements augmenter depuis février de l’année dernière et tous les prêts hypothécaires auront augmenté leurs paiements d’ici 2025-2026, lorsque les renouvellements auront lieu.

L’augmentation des coûts sera la plus élevée chez les ménages ayant des hypothèques à taux fixe, qui verront leurs paiements augmenter de 20 à 25 % en 2025 ou 2026. Les emprunteurs avec des paiements fixes verront une augmentation de 40 %, cette même année. Les détenteurs de taux variables ont déjà vu leurs paiements augmenter de 50 % au cours de la dernière année.

La banque affirme que les ménages qui ont acheté sur le marché du logement pendant son pic de prix pendant la pandémie de COVID-19 seront confrontés aux plus grandes difficultés à l’avenir.

Pour aider à alléger le coût de ces mensualités, la part des prêts hypothécaires dont l’amortissement est supérieur à 25 ans est passée de 34 % en 2019 à 46 % en 2022. La banque ne considère pas cela comme permanent, mais comme un court-circuit. mesure à long terme que les propriétaires adoptent pour lutter contre la hausse des taux d’intérêt.

La banque centrale n’a pas exclu d’augmenter son taux directeur le mois dernier. Malgré les attentes selon lesquelles l’inflation continuerait de baisser, Statistique Canada a rapporté que l’inflation avait augmenté de 4,4 % le mois dernier, en hausse par rapport à sa hausse de 4,3 % en mars.

Parmi les autres principaux risques dans le secteur financier figurent les récentes tensions bancaires aux États-Unis, avec les défauts de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank, du Credit Suisse et, plus récemment, de la First Republic Bank ce printemps. La banque considère ces défauts comme un ajustement en cours dans le secteur bancaire régional.

Le resserrement de la liquidité dans le secteur bancaire reste également une préoccupation majeure, d’autant plus que les coûts de financement des banques ont augmenté. Cela reste un risque majeur en cas de récession.