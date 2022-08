L’inflation au Canada chute à 7,6 % lors de la première baisse mensuelle en un an

Le taux d’inflation du Canada est tombé à 7,6 % en juillet, selon un rapport publié mardi par Statistique Canada, marquant la première fois en 12 mois que le taux a diminué par rapport au mois précédent.

En juin, l’inflation a atteint un sommet en 39 ans de 8,1 %, les prix de l’essence étant le principal contributeur à l’augmentation globale des tarifs.

En revanche, les prix de l’essence ont diminué sur une base mensuelle en juillet, selon l’indice des prix à la consommation de l’agence. Les consommateurs ont payé 9,2 % de moins pour l’essence en juillet qu’en juin, une baisse mensuelle sans précédent depuis avril 2020.

L’Ontario a connu une baisse mensuelle de 12,2 % des prix de l’essence – la plus importante de toutes les provinces – après que le gouvernement provincial a mis en œuvre une réduction des taxes sur l’essence et le carburant le 1er juillet.

La tendance générale à la baisse, attendue par les économistes, indique que la montée en flèche de l’inflation commence à s’atténuer. Mais on est encore loin de la cible de 2,2 % de la Banque du Canada.

L’épicerie augmente au rythme le plus rapide depuis août 1981

Même si le coût de l’essence a diminué, les prix dans les épiceries ont augmenté de 9,9 % d’une année sur l’autre, leur rythme le plus rapide depuis août 1981.

Les produits de boulangerie, les boissons non alcoolisées, les œufs et les fruits frais font partie des articles dont les prix augmentent le plus rapidement. Les produits de boulangerie, en particulier, ont augmenté de 13,6 %, l’invasion russe de l’Ukraine ayant contribué à la flambée des prix du blé.

Les prix plus élevés de services comme les vols, les repas au restaurant et les séjours à l’hôtel ont été des facteurs notables contribuant à l’augmentation d’un mois à l’autre en raison d’une saison de voyage plus occupée.

Le loyer mensuel augmente également, selon le rapport de Statistique Canada. Avec des taux d’intérêt élevés qui écartent les acheteurs qui n’ont pas les moyens de contracter des hypothèques, le marché locatif s’est développé et les prix des loyers s’accélèrent à un rythme plus rapide qu’en juin.