L’inflation au Canada atteint son taux le plus bas depuis juin 2021

OTTAWA –

Le taux d’inflation du Canada est tombé à 3,4 % en mai, le plus bas depuis juin 2021.

La baisse est probablement une bonne nouvelle pour la Banque du Canada, qui se prépare à sa prochaine décision sur les taux d’intérêt le 12 juillet après avoir augmenté d’un quart de point de pourcentage à 4,75 % plus tôt ce mois-ci.

Statistique Canada a rapporté mardi que le ralentissement était en grande partie dû à la baisse des prix de l’essence par rapport à il y a un an.

Toutefois, la baisse tant attendue de l’inflation des prix des aliments ne s’est pas encore concrétisée au Canada. Les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 9 % sur une base annuelle, affichant peu d’amélioration par rapport à avril.

Pendant ce temps, le ralentissement du taux global survient après que l’inflation a augmenté en avril à 4,4%, marquant une légère inversion des progrès réalisés depuis l’été dernier.

La Banque du Canada a justifié sa plus récente hausse de taux en partie en invoquant la légère hausse de l’inflation en avril. Il devrait prendre sa prochaine décision en matière de taux d’intérêt sur la base des données économiques entrantes, y compris le rapport sur l’inflation de mardi.

La banque centrale accordera une attention particulière à ses principales mesures de l’inflation, qui éliminent la volatilité. Ces mesures ont également diminué le mois dernier.

Les prévisionnistes et la banque centrale s’attendaient à ce que l’inflation baisse considérablement cette année pour atteindre environ 3 % cet été. C’est à cause de ce que les économistes appellent les effets de l’année de référence, selon lesquels les mouvements de prix il y a un an affectent le calcul du taux d’inflation.

Compte tenu de la montée rapide des prix qui s’est produite au premier semestre 2022 après l’invasion russe de l’Ukraine, le rythme de l’inflation est plus lent aujourd’hui parce que les prix sont comparés à ces niveaux élevés.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juin 2023.