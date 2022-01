L’inflation américaine vous inquiète ? Voici les stratégies et tactiques de l’Argentine.

Une tactique majeure ici est le stockage. « Dans la mesure du possible, j’essaie de planquer le plus de marchandises possible », a déclaré Ana Vienny, une retraitée de 63 ans. À un moment donné, dit-elle, elle possédait 48 boîtes de thon et suffisamment de bouteilles de vinaigre pour cuisiner pendant des mois. « Finalement, j’ai dû arrêter d’acheter parce qu’il n’y avait tout simplement plus d’espace. »