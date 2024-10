L’inflation américaine s’est probablement à nouveau ralentie le mois dernier, dernier signe d’une économie saine

WASHINGTON– L’inflation américaine a probablement atteint le mois dernier son point le plus bas depuis février 2021, ouvrant la voie à nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale et en ajoutant au flux de des données économiques encourageantes qui est apparue au cours des dernières semaines de la campagne présidentielle.

L’indice des prix à la consommation ne devrait avoir augmenté que de 2,3 % en septembre sur 12 mois plus tôt, en baisse par rapport à l’augmentation de 2,5 % sur un an d’août, selon les économistes interrogés par FactSet, un fournisseur de données. Un chiffre aussi bas, reflétant probablement la baisse des prix de l’essence et une légère hausse des prix des produits alimentaires, dépasserait à peine l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed. Il y a un peu plus de deux ans, l’inflation avait atteint un sommet de 9,1 %.

Mesurés d’un mois à l’autre, les prix à la consommation n’auraient augmenté que de 0,1 % entre août et septembre, contre 0,2 % le mois précédent.

L’amélioration des données sur l’inflation fait suite à un rapport sur les emplois pour la plupart sains publié la semaine dernière, qui montrait que les embauches s’étaient accélérées en septembre et que le taux de chômage avait chuté de 4,2% à 4,1%. Le gouvernement a également indiqué que l’économie avait connu une croissance un solide taux annuel de 3% au trimestre avril-juin. Et la croissance s’est probablement poursuivie à peu près à ce rythme au cours du trimestre juillet-septembre qui vient de s’achever.

Un ralentissement de l’inflation, des embauches régulières et une croissance solide pourraient éroder l’avantage économique de l’ancien président Donald Trump lors de la campagne présidentielle, tel que mesuré par les sondages d’opinion publique. Dans certaines enquêtes, la vice-présidente Kamala Harris a tiré même avec Trump sur la question de savoir qui gérerait le mieux l’économie, après que Trump ait dirigé de manière décisive le président Joe Biden sur cette question.

Dans le même temps, la plupart des électeurs accordent encore des notes relativement mauvaises à l’économie, principalement en raison de la hausse cumulée des prix au cours des trois dernières années.

Pour la Fed, le rapport sur l’emploi de la semaine dernière, beaucoup plus solide que prévu, a alimenté certaines craintes selon lesquelles l’économie pourrait ne pas se refroidir suffisamment pour ralentir suffisamment l’inflation. La banque centrale a réduit son taux directeur d’un demi-point démesuré le mois dernier, sa première baisse de taux d’une ampleur quelconque en quatre ans. Les décideurs de la Fed ont également indiqué qu’ils envisageaient deux réductions supplémentaires des taux d’un quart de point en novembre et décembre.

Dans des remarques cette semaine, de nombreux responsables de la Fed ont déclaré qu’ils étaient toujours prêts à continuer de réduire leur taux directeur, mais à un rythme délibéré, ce qui indique qu’une nouvelle réduction d’un demi-point est peu probable.

La Fed « ne devrait pas se précipiter pour réduire » son taux de référence « mais devrait plutôt procéder progressivement », a déclaré mercredi Lorie Logan, présidente de la branche de la Réserve fédérale de Dallas, dans un discours.

L’inflation aux États-Unis et dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique latine a augmenté dans le cadre de la reprise économique après la pandémie, alors que le COVID a fermé des usines et obstrué les chaînes d’approvisionnement. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé les pénuries énergétiques et alimentaires, poussant l’inflation à la hausse. Il a culminé à 9,1% aux États-Unis en juin 2022.

Hors coûts volatils des aliments et de l’énergie, les prix dits de base ont probablement augmenté de 0,3 % d’août à septembre, selon FactSet, et sont probablement 3,2 % au-dessus de leur niveau d’un an plus tôt. Même si un tel chiffre serait plus rapide que ce qui est conforme à l’objectif de 2% de la Fed, les économistes s’attendent à ce que l’inflation sous-jacente se calme un peu d’ici la fin de l’année, à mesure que les prix des loyers et de l’immobilier augmentent plus lentement.

Les économistes de Goldman Sachs, par exemple, prévoient que l’inflation sous-jacente chutera à 3 % d’ici décembre 2024. Peu d’analystes s’attendent à une nouvelle hausse de l’inflation à moins que les conflits au Moyen-Orient ne s’aggravent de façon spectaculaire.

Même si la hausse des prix a nui à l’économie de nombreux Américains, les salaires et les revenus augmentent désormais plus rapidement que les coûts et devraient permettre aux ménages de s’adapter plus facilement. Le mois dernier, le Le Bureau du recensement a signalé que les revenus médians des ménages corrigés de l’inflation – le niveau auquel la moitié des ménages se situent au-dessus et l’autre moitié en dessous – ont augmenté de 4 % en 2023, suffisamment pour ramener les revenus à leur sommet d’avant la pandémie.

En réponse à la hausse des prix alimentaires, de nombreux consommateurs ont délaissé les grandes marques pour se tourner vers les marques privées ou ont commencé à acheter davantage dans les magasins discount. Ces changements ont mis plus de pression sur les entreprises d’aliments emballés, par exemple, pour ralentir leurs hausses de prix.

Cette semaine, PepsiCo a annoncé que ses volumes de ventes avaient chuté après avoir imposé de fortes augmentations de prix sur ses boissons et snacks.

« Le consommateur réévalue ses habitudes », Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo, dit mardi.