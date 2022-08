L’inflation américaine ralentit après un sommet de 40 ans, mais reste élevée – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – La chute des prix de l’essence a donné aux Américains une légère pause dans la douleur de la forte inflation le mois dernier, bien que les augmentations globales des prix n’aient ralenti que modestement par rapport au quatre décennies de haut qui a été atteint en juin.

Les prix à la consommation ont bondi de 8,5% en juillet par rapport à un an plus tôt, a annoncé mercredi le gouvernement, contre un bond de 9,1% d’une année sur l’autre en juin. D’un mois à l’autre, les prix sont demeurés inchangés de juin à juillet, la plus faible hausse de ce genre en plus de deux ans.

Outre l’essence, parmi les achats de consommation dont les prix ont chuté de juin à juillet figurent les billets d’avion, qui ont plongé de près de 8 %. Le coût des chambres d’hôtel a diminué de 2,7 %, le prix des voitures d’occasion de 0,4 %. Ces articles avaient auparavant entraîné certaines des hausses de prix les plus importantes de l’économie.

Ces baisses ont fait baisser ce que l’on appelle l’inflation sous-jacente, une mesure qui exclut les catégories volatiles de l’alimentation et de l’énergie pour fournir une image plus claire de l’inflation sous-jacente. Les prix de base n’ont augmenté que de 0,3 % par rapport à juin, la plus faible augmentation d’un mois à l’autre depuis avril. Et par rapport à il y a un an, l’inflation sous-jacente s’élevait à 5,9 % en juillet, la même augmentation d’une année sur l’autre qu’en juin.

Le rapport de mercredi a fait naître l’espoir qu’un modeste ralentissement de l’inflation pourrait permettre à la Réserve fédérale de relever les taux d’intérêt à court terme moins que prévu lors de sa réunion fin septembre. De nombreux économistes avaient prévu qu’elle augmenterait son taux de référence de trois quarts de point pour une troisième fois consécutive. Mais les marchés financiers prédisent maintenant qu’une augmentation d’un demi-point est plus probable.

La perspective d’un ralentissement de l’inflation et de plus petites hausses des taux de la Fed a soutenu le marché boursier alors que les échanges ont commencé mercredi, les contrats à terme indiquant une solide augmentation de l’indice S&P 500.

Pourtant, les prix de base ont ralenti dans un passé récent pour réaccélérer au cours des mois suivants. Et de nombreux articles continuent de devenir plus chers. Les prix des denrées alimentaires ont continué d’augmenter en juillet, par exemple, et ont augmenté de 13 % par rapport à il y a un an, la plus forte augmentation de ce type depuis 1979. Les coûts du loyer, des soins médicaux et des meubles ont également augmenté à des taux élevés.

Les chèques de paie moyens augmentent plus rapidement qu’ils ne l’ont fait depuis des décennies, mais pas assez vite pour faire face à des coûts plus élevés.

Le président Joe Biden a souligné la baisse des prix de l’essence comme signe que sa politique – y compris d’importants rejets de pétrole de la réserve stratégique du pays – contribuent à réduire les coûts plus élevés qui ont mis à rude épreuve les finances des Américains, en particulier pour les Américains à faible revenu et Ménages noirs et hispaniques.

Pourtant, les républicains soulignent que la persistance d’une inflation élevée est l’un des principaux problèmes des élections de mi-mandat au Congrès, les sondages montrant que les prix élevés ont fait chuter fortement les cotes d’approbation de Biden.

Vendredi, la Chambre est sur le point de donner l’approbation finale du Congrès à un paquet fiscalité-climat renouvelé poussé par Biden et les législateurs démocrates. Les économistes disent que la mesure, que ses partisans ont intitulée la loi sur la réduction de l’inflation, n’aura qu’un effet minime sur l’inflation au cours des prochaines années.

Bien qu’il y ait des signes que l’inflation pourrait diminuer dans les mois à venir, elle restera probablement bien au-dessus de l’objectif annuel de 2 % de la Réserve fédérale jusqu’à l’année prochaine ou même jusqu’en 2024. Le président Jerome Powell a déclaré que la Fed devait voir une série de baisses mensuelles. relevés de l’inflation sous-jacente avant d’envisager de suspendre ses hausses de taux. La Fed a relevé son taux directeur à court terme à son quatre dernières réunions de tarificationy compris une hausse de trois quarts de point en juin et en juillet – la première augmentation aussi importante depuis 1994.

UN rapport sur l’emploi à succès pour juillet que le gouvernement a publié vendredi – avec 528 000 emplois ajoutés, des salaires en hausse et un taux de chômage qui correspondait à un creux d’un demi-siècle de 3,5% – a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed annoncera une nouvelle hausse de trois quarts de point lors de sa prochaine réunion en septembre. Une embauche robuste a tendance à alimenter l’inflation car elle donne aux Américains un plus grand pouvoir d’achat collectif.

Un signe positif, cependant, est que les attentes des Américains concernant l’inflation future ont diminué, selon une enquête de la Federal Reserve Bank de New York, reflétant probablement la baisse des prix de l’essence très visible pour la plupart des consommateurs.

Les anticipations d’inflation peuvent être auto-réalisatrices : si les gens pensent que l’inflation va rester élevée ou s’aggraver, ils sont susceptibles de prendre des mesures – comme exiger des salaires plus élevés – qui peuvent faire grimper les prix dans un cycle qui se perpétue. Les entreprises augmentent alors souvent leurs prix pour compenser la hausse de leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés. Mais l’enquête de la Fed de New York a révélé que les Américains prévoient une inflation plus faible d’ici un, trois et cinq ans qu’il y a un mois.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement se desserrent également, avec moins de navires amarrés au large des ports du sud de la Californie et les coûts d’expédition en baisse. Les prix des matières premières comme le maïs, le blé et le cuivre ont fortement chuté.

Pourtant, dans les catégories où les variations de prix sont plus rigides, comme les loyers, les coûts continuent d’augmenter. Un tiers des Américains louent leur maison et les coûts de location plus élevés laissent beaucoup d’entre eux avec moins d’argent à dépenser pour d’autres articles.

Les données de Bank of America, basées sur ses comptes clients, montrent que les augmentations de loyer ont particulièrement touché les jeunes Américains. Les paiements de loyer moyens pour les locataires dits de la génération Z (ceux nés après 1996) ont bondi de 16 % en juillet par rapport à il y a un an, tandis que pour les baby-boomers, l’augmentation n’était que de 3 %.

L’inflation tenace n’est pas qu’un phénomène américain. Les prix ont bondi au Royaume-Uni, en Europe et dans les pays moins développés comme l’Argentine.

Au Royaume-Uni, l’inflation a bondi de 9,4 % en juin par rapport à l’année précédente, un sommet de quatre décennies. Dans les 19 pays qui utilisent l’euro, il a atteint 8,9% en juin par rapport à un an plus tôt, le plus élevé depuis le début de la tenue des registres pour l’euro.

