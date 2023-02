L’inflation américaine grimpe à peine à 6,4 % alors que la nourriture, l’essence et le logement deviennent plus chers

Le taux d’inflation annuel aux États-Unis a à peine changé en janvier, car le coût de choses comme la nourriture, le logement et l’essence est devenu plus cher au cours du mois.

Le Bureau américain des statistiques du travail a rapporté mardi que l’indice des prix à la consommation s’est établi à 6,4 % pour les 12 mois jusqu’à la fin janvier. C’est légèrement en baisse par rapport au niveau de 6,5% du mois précédent, mais supérieur aux 6,2% attendus par les économistes.

Le coût de la vie a augmenté de 0,5 % au mois de janvier, les coûts de logement augmentant de 0,7 %. Au cours de la dernière année, les coûts d’habitation ont augmenté de 7,9 %.

Le coût des aliments et de l’essence était également plus élevé en janvier qu’il ne l’était le mois précédent.

Le plus grand contributeur au léger ralentissement du taux global a été une baisse du prix des voitures et des camions d’occasion, qui ont grimpé en flèche à la même époque l’an dernier.

Les prix des véhicules d’occasion ont chuté de 1,9 % en janvier et de 11,9 % au cours des 12 derniers mois.

Forte inflation partout

Après avoir plongé au début de la pandémie, les taux d’inflation ont grimpé en flèche dans le monde à partir de la fin de 2021 pour diverses raisons. Le taux a culminé aux États-Unis en juin 2022 à 9,1 % et a lentement et régulièrement baissé, mais pas aussi vite que les consommateurs et les décideurs le souhaiteraient.

La banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a relevé ses taux directeurs de manière agressive ces derniers mois pour tenter de ralentir la demande. Jusqu’à présent, tout ce qu’il a réussi à faire est de porter le taux de plus de trois fois supérieur à la limite supérieure de 3 % de son objectif à un peu plus de deux fois plus élevé.

Royce Mendes, économiste au sein du conglomérat de services financiers Desjardins, affirme que les détails du rapport montrent que la lutte contre l’inflation est loin d’être terminée.

“Les dernières données sur les prix à la consommation montrent que la Fed n’a pas encore abattu l’inflation de haut vol”, a-t-il déclaré.