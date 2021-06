L’inflation américaine grimpe à 5% – le prix le plus élevé en 13 ans après que Trump a mis en garde contre une « inflation massive sous Biden »

L’INFLATION aux États-Unis a grimpé en flèche à 5% – le prix le plus élevé que l’Amérique ait connu en 13 ans.

Ça arrive après l’avertissement sévère de l’ancien président Donald Trump d’une augmentation massive de l’inflation sous l’administration Biden.

L’inflation aux États-Unis a bondi à un énorme 5% – forçant le prix des marchandises à la hausse Crédit : Getty

Certains politiciens républicains ont blâmé la politique monétaire laxiste de Biden pour la hausse de l’inflation Crédit : Splash

Donald Trump a mis en garde lundi contre la forte inflation sur Fox Crédit : AP

Le département du Travail a déclaré que le chiffre du mois dernier de l’indice des prix à la consommation était le plus élevé depuis août 2008, lorsque l’inflation avait atteint 5,4%.

Dans le rapport, le gouvernement a déclaré que les prix à la consommation globaux avaient augmenté de 0,6% en mai – le taux le plus rapide jamais enregistré depuis la Grande Récession.

L’indice des prix de base, qui exclut les coûts volatiles des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,7 le mois dernier après un bond beaucoup plus important en avril.

Au cours des 12 derniers mois, l’inflation a bondi de 3,8% – la hausse la plus rapide de l’inflation depuis 1992.

Les consommateurs paient maintenant plus pour leurs produits avec une énorme augmentation des prix observée dans les articles coûteux tels que les véhicules.

Selon le Wall Street Journal, les prix des voitures et des camions ont bondi de 7,3% par rapport à avril.

Les prix des vêtements, des meubles et des billets d’avion ont également augmenté.

‘TRÈS CONCERNÉ’

Cela survient après que Trump a mis en garde lundi contre une « inflation massive » sur Varney & Co. de Fox Business.

Il a déclaré à l’animateur Stuart Varney qu’il était actuellement « très préoccupé » par l’état de l’économie et qu’il pensait que l’inflation « allait être endémique » et « très mauvaise ».

« Nous avions l’indépendance énergétique quand je suis parti [office]. L’essence coûtait 1,87 $, maintenant ça va être le double. Ce sera le triple et le quadruple », a déclaré Trump.

Selon AAA, les prix du gaz ont atteint une moyenne de 3,05 $ le gallon lundi, soit 1,03 $ de plus qu’à la même époque l’an dernier.

« Les prix des aliments, tout, le bois d’œuvre pour une maison sont à un niveau qu’il n’a jamais été, donc cela coûte beaucoup plus cher pour le logement », a déclaré Trump.

« C’est l’inflation », a-t-il ajouté.

Niveaux d’inflation aux États-Unis depuis 2001 Crédit : Bureau of Labor Statistics des États-Unis

D’autres républicains attribuent la forte augmentation aux dépenses de relance et à la politique monétaire négligente de l’administration Biden.

Le sénateur républicain de Floride Rick Scott a répondu aux récentes données sur Twitter.

« La crise de l’inflation du président Biden est là et elle est dévastatrice pour nos familles les plus pauvres », a-t-il tweeté.

« Il est temps de mettre fin à la folie. Il est clair que nous ne pouvons pas compter sur Joe Biden et les démocrates pour se lever et protéger les familles américaines », a déclaré Scott.

Le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, a également tweeté sa réaction au dernier taux d’inflation.

« L’inflation est en hausse de 5% et Biden veut dépenser 6 000 milliards de dollars de plus pour voir jusqu’où elle va monter », a-t-il écrit.

Le sénateur républicain de Pennsylvanie Pat Toomey soutient que les autorités fédérales doivent ajuster leur cap avant que l’inflation n’augmente considérablement.

« Avec les prix à la consommation en hausse de 5% par rapport à l’année dernière et les prix de base (hors alimentation et énergie volatiles) en hausse de 3,8% – un plus haut depuis 29 ans ! – nous devrions tous être très inquiets. Il est grand temps que la Fed entame le processus de normalisation de sa politique monétaire », a tweeté Toomey.

« La combinaison du ciblage de l’inflation moyenne de la Fed et de son opinion selon laquelle l’inflation sera transitoire garantit pratiquement que la Fed sera en retard si l’inflation persiste. Les dépenses massives du Congrès contribuent au problème.

« Il est temps d’en finir. »

L’augmentation de l’inflation est due à un certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation de la demande de certains produits après la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre qui a vu les entreprises offrir des salaires élevés et des incitations pour attirer de nouveaux travailleurs.