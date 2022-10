L’inflation américaine fait chuter les prix canadiens du homard et du crabe des neiges

Le prix des deux produits de la mer les plus précieux au Canada s’effondre cette année alors que les consommateurs reculent devant l’impact de la hausse de l’inflation.

Le prix du crabe des neiges a chuté en 2022 entre 60 et 65 %, tandis que le prix du homard a chuté d’environ 35 %.

Les données commerciales présentées cette semaine à Halifax par l’analyste américain chevronné John Sackton, président de Seafood Datasearch Market Consulting, montrent que la demande de mollusques et crustacés s’est effondrée sur le marché de détail clé des États-Unis.

“C’est comme une marée dans la baie de Fundy. Tout est épuisé et nous constatons que la performance du homard et du crabe est la pire de tous les articles du supermarché”, a déclaré Sackton à CBC News lors d’une pause à l’assemblée annuelle. Conférence ministérielle du ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse.

Les consommateurs américains touchés par l’inflation renoncent aux fruits de mer coûteux

La demande qui s’était accumulée pendant la pandémie pour tous les types de fruits de mer surgelés et frais a propulsé l’industrie néo-écossaise vers une année record en 2021 avec des revenus atteignant 2,5 milliards de dollars – menés par les deux mollusques et crustacés.

D’autres provinces de l’Atlantique ont également connu un boom.

Mais les prix élevés du crabe des neiges et du homard congelés, ainsi qu’une légère augmentation du prix du homard vivant l’an dernier, fondent en 2022.

Une foire commerciale sur les produits de la mer en cours à Halifax cette semaine a appris de sombres nouvelles sur les deux exportations de produits de la mer les plus précieuses du Canada. (Robert Short/CBC)

“Et la raison en est que les consommateurs ont reculé devant les prix élevés en même temps qu’ils ont commencé à être secoués par ces autres problèmes de prix élevés de l’essence, d’inflation et d’inquiétude concernant le manque de soutien économique”, a déclaré Sackton.

“Qu’est-ce qu’ils abandonnent? Ils abandonnent le crabe des neiges, le homard, les fruits de mer congelés et c’est ce qui motive vraiment ce changement de prix et de valeur marchande.”

Les gagnants

De nombreux autres produits de la mer ont été épargnés par la crise subie par le homard et le crabe des neiges.

Sackton mentionne le saumon atlantique d’élevage, les huîtres, les moules, les crevettes nordiques, le flétan et le poisson de fond congelé.

Geoff Irvine, du Conseil canadien du homard, a déclaré que les baisses de prix les plus importantes dans le secteur du homard concernaient le homard transformé et congelé. (Robert Short/CBC)

“Ces secteurs de l’économie des produits de la mer ne participent pas à cet effondrement du marché et au chiffre d’affaires causé par l’effondrement du homard et du crabe des neiges”, a-t-il déclaré lors de la conférence. « Cela ne devrait pas masquer le fait que les producteurs de pétoncles de la Nouvelle-Écosse connaissent une excellente année, avec plus de ventes en Europe et aux États-Unis. Cela ne devrait pas masquer le fait que les marchés des huîtres sont en plein essor.

Retour à la terre sur le homard

Selon Geoff Irvine du Conseil canadien du homard, le côté transformé de l’industrie du homard en a fait les frais.

Il a déclaré que la diversification des marchés, un produit haut de gamme disponible en permanence et l’éco-certification devraient aider l’entreprise à surmonter toute récession.

“2021 a été une année fantastique. C’était une anomalie. Cela ne suivait pas la trajectoire sur laquelle nous étions”, a déclaré Irvine. “Alors on revient un peu sur terre.”

Ce que cela signifie au quai dans une province de pêche

Les prix au quai payés aux pêcheurs de homard ont atteint un niveau record de 17 $ la livre dans la plus grande pêcherie de homard du Canada dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse au début de l’année. Ces prix ont fortement reculé durant l’été dans le golfe du Saint-Laurent, où les pêcheurs touchaient 5,50 $ la livre.

L’industrie canadienne n’a jamais converti au système métrique dans le calcul des poids.

L’industrie surveillera de près les prix lorsque la pêche au homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse rouvrira cet automne.

“On s’attendra certainement à ce que cela diminue à l’ouverture de cette saison”, a déclaré Sackton.

Dans le comté de Shelburne, un tiers de tous les emplois sont dans les fruits de mer

Une évaluation de l’impact économique de l’industrie des produits de la mer en Nouvelle-Écosse publiée mercredi montre les enjeux dans une province de pêche.

Peter Norsworthy de Pisces Consulting a compilé l’emploi direct des produits de la mer dans les comtés côtiers à l’aide des données du recensement.

Un comté se démarque dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Peter Norsworthy a publié une analyse d’impact économique montrant que l’industrie des produits de la mer emploie directement 35 % de la main-d’œuvre du comté de Shelburne. (Robert Short/CBC)

“Le meilleur exemple serait probablement le comté de Shelburne, où 35 % des personnes qui travaillent sont directement employées dans l’industrie des produits de la mer, que ce soit dans l’aquaculture, la récolte ou la transformation”, a déclaré Norsworthy. « Et vous pourriez ajouter des retombées supplémentaires. Vous savez, 50 % des personnes employées dans le comté de Shelburne sont directement et indirectement liées à l’industrie.

À côté, dans les comtés de Yarmouth et de Digby, il a déclaré qu’environ un emploi sur cinq était directement lié aux fruits de mer.

L’industrie emploie directement plus de 10 % des résidents des comtés de Guysborough et de Victoria, selon l’étude, et de 7 à 10 % des résidents des comtés de Queens, Inverness et Richmond.

Norsworthy, un vétéran de l’industrie des fruits de mer, a prédit que les prix se stabiliseront aux niveaux pré-COVID et remonteront progressivement.

“Mais la profondeur et la durée d’une éventuelle récession dicteront la durée de cette reprise”, dit-il.