L’inflation américaine est “beaucoup plus collante” et pourrait durer une décennie

L’inflation américaine est susceptible d’être “beaucoup plus collante” et pourrait durer une décennie, selon Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management.

Wall Street se prépare pour les données clés sur l’inflation plus tard mardi, lorsque le département du Travail publiera son indice des prix à la consommation de janvier. Il s’agit d’un indicateur d’inflation largement suivi qui mesure le coût de dizaines de biens et services couvrant l’ensemble de l’économie.

“L’enthousiasme … en ce moment est l’espoir que nous sortirons une Fed amie d’un atterrissage en douceur, et nous ne pensons pas que ce sera le cas”, a déclaré Smead à “Streets Sign Asia” de CNBC.

“Nous pensons que l’inflation va être beaucoup plus rigide et plus durable – en fait, une décennie parce qu’aux États-Unis, nous avons une démographie incroyablement favorable.”

Plus tôt en février, la Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt de référence d’un quart de point de pourcentage et a donné peu d’indications qu’elle approchait de la fin de ce cycle de hausse.