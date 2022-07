L’inflation américaine augmente à nouveau en juin, augmentant les risques pour l’économie – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’inflation américaine a atteint un nouveau sommet en quatre décennies en juin en raison de la hausse des prix de l’essence, de la nourriture et des loyers, resserrement du budget des ménages et faire pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle augmente les taux d’intérêt de manière agressive — les tendances qui augmenter le risque de récession.

L’indice des prix à la consommation du gouvernement a bondi de 9,1 % au cours de la dernière année, la plus forte augmentation annuelle depuis 1981, près de la moitié de l’augmentation étant due à la hausse des coûts de l’énergie.

Les Américains à faible revenu et noirs et hispaniques ont été particulièrement touchés, car une part disproportionnée de leurs revenus est consacrée aux biens essentiels tels que le transport, le logement et la nourriture. Mais avec le coût de nombreux biens et services augmentant plus rapidement que les revenus moyens, une grande majorité d’Américains ressentent le pincement dans leurs routines quotidiennes.

Pour Marcia Freeman, 72 ans, qui est à la retraite et vit d’une pension, il n’y a pas d’échappatoire à la hausse des dépenses.

“Tout augmente, y compris les articles moins chers comme les marques de magasins”, a déclaré Freeman, qui a visité une banque alimentaire près d’Atlanta cette semaine pour essayer de contrôler ses coûts d’épicerie. Les prix des produits alimentaires ont bondi de 12 % au cours de la dernière année, la plus forte hausse depuis 1979.

L’accélération de l’inflation est également un problème épineux pour la Réserve fédérale. La Fed est déjà engagée dans la série de hausses de taux d’intérêt la plus rapide en trois décennies, qui, espère-t-elle, calmera l’inflation en freinant les emprunts et les dépenses des consommateurs et des entreprises.

L’économie américaine s’est contractée au cours des trois premiers mois de l’année, et de nombreux analystes estiment que la tendance s’est poursuivie au deuxième trimestre.

“Les hausses de taux de la Fed font ce qu’elles sont censées faire, c’est-à-dire tuer la demande”, a déclaré Megan Greene, économiste en chef mondiale à l’Institut Kroll. “Le truc, c’est que s’ils en tuent trop et que nous obtenons une récession.”

La probabilité de hausses de taux plus importantes cette année a poussé les indices boursiers plus bas dans les échanges de l’après-midi. La banque centrale devrait relever son taux directeur à court terme plus tard ce mois-ci de trois quarts de point, comme elle l’a fait le mois dernier.

Alors que la confiance des consommateurs dans l’économie diminue, les cotes d’approbation du président Joe Biden diminuent également, ce qui constitue une menace politique majeure pour les démocrates lors des élections au Congrès de novembre. Quarante pour cent des adultes ont déclaré dans un sondage AP-NORC de juin qu’ils pensaient que la lutte contre l’inflation devrait être une priorité absolue du gouvernement cette année, contre seulement 14 % qui l’avaient dit en décembre.

Après des années de prix bas, un rebond rapide de la récession pandémique de 2020 – combiné à des problèmes de chaîne d’approvisionnement – ​​a déclenché l’inflation.

Les consommateurs ont déclenché une vague de dépenses refoulées, stimulées par une vaste aide fédérale, des coûts d’emprunt ultra-faibles et des économies qu’ils avaient accumulées tout en se recroquevillant. Alors que les Américains confinés à la maison dépensaient beaucoup en meubles, appareils électroménagers et équipement d’exercice, les usines et les compagnies maritimes ont eu du mal à suivre et les prix des marchandises ont grimpé en flèche. La guerre de la Russie contre l’Ukraine a encore amplifié les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Ces derniers mois, alors que les craintes de Covid se sont estompées, les dépenses de consommation se sont progressivement détournées des biens et vers les services. Pourtant, plutôt que de faire baisser l’inflation en réduisant les prix des biens, le coût des meubles, des voitures et d’autres articles n’a cessé d’augmenter, tandis que les coûts de restauration, les loyers et d’autres services deviennent également plus chers.

Le bond d’une année sur l’autre des prix à la consommation le mois dernier a suivi un bond annuel de 8,6 % en mai. De mai à juin, les prix ont augmenté de 1,3 %, après une hausse de 1 % d’avril à mai.

Certains économistes pensent que l’inflation pourrait atteindre un pic à court terme. Les prix de l’essence, par exemple, sont passés des 5 dollars le gallon atteints à la mi-juin à une moyenne de 4,63 dollars à l’échelle nationale mercredi – toujours bien plus qu’il y a un an.

Les frais d’expédition et les prix des produits de base ont également commencé à baisser, et les augmentations de salaire ont ralenti. Les enquêtes montrent que les attentes des Américains en matière d’inflation à long terme se sont atténuées, une tendance qui indique souvent des augmentations de prix plus modérées au fil du temps.

“Alors que la lecture de l’inflation globale d’aujourd’hui est inacceptablement élevée, elle est également obsolète”, a déclaré mercredi le président Biden. “Toutes les grandes économies luttent contre ce défi lié au COVID.”

Les dernières données décevantes sur l’inflation sont sorties à la début du voyage de Biden au Moyen-Orientoù il rencontrera des responsables saoudiens pour discuter des prix du pétrole, entre autres sujets.

Les membres républicains du Congrès ont imputé la hausse des prix aux politiques économiques de Biden, en particulier à son programme de soutien financier de 1,9 billion de dollars approuvé en mars.

Il y a eu des signes de ralentissement de l’inflation auparavant – l’été dernier et en avril de cette année – pour qu’elle reparte en flèche au cours des mois suivants.

“Il peut y avoir un certain soulagement dans les chiffres de juillet – les prix des matières premières ont au moins baissé – mais nous sommes très, très loin de la normalisation de l’inflation, et il n’y a aucun signe tangible d’élan à la baisse”, a déclaré Eric Winograd, économiste chez Asset Manager AB.

Pour l’instant, le rythme incessant des hausses de prix frustre de nombreux Américains.

Delores Bledsoe, une conductrice de camion transportant des marchandises de Carlisle, en Pennsylvanie, au Wisconsin mercredi, a déclaré que ses coûts de carburant avaient triplé. “Cela me donne envie de sortir du camion et d’aller conduire un Uber”, a déclaré Bledsoe, qui vit à Houston. “C’est déprimant.”

Certaines personnes reprochent aux entreprises d’utiliser l’inflation comme couverture pour augmenter les prix au-delà du montant dont elles ont besoin pour couvrir leurs propres coûts plus élevés.

“Je ressens la douleur de l’inflation tous les jours”, a déclaré Susana Hazard cette semaine devant une épicerie à New York. «Chaque jour, tout monte et monte, plus que l’inflation – ils ajustent les prix. Parce que même s’il n’y a pas d’inflation, ils ont augmenté les prix.

La plupart des économistes disent que la hausse des prix des entreprises est, tout au plus, l’une des nombreuses causes de l’inflation galopante et non le principal.

Les coûts du logement et de la location augmentent régulièrement, car de solides gains d’emplois encouragent davantage d’Américains à déménager seuls. Les loyers ont augmenté de 5,8% par rapport à il y a un an, le plus depuis 1986. Et le coût de la décoration des maisons continue d’augmenter à un rythme rapide – les prix des meubles ont augmenté de 13% par rapport à il y a un an – même en tant que détaillants tels que Walmart et Target expérience la hausse des stocks, ce qui devrait contribuer à faire baisser les prix.

Le plus gros choc a été les prix de l’énergie, qui ont grimpé de 7,5 % rien qu’entre mai et juin. Les prix du gaz ont grimpé de près de 60 % par rapport à il y a un an.

Si l’on exclut les catégories volatiles de l’alimentation et de l’énergie, les prix dits de base ont augmenté de 0,7 % de mai à juin, la plus forte hausse de ce type en un an. Les prix de base ont bondi de 5,9 % par rapport à il y a un an.

L’inflation grimpe bien au-delà des États-Unis. avec 71 millions de personnes plongées dans la pauvreté dans les trois mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a annoncé la semaine dernière le Programme des Nations Unies pour le développement.

La dommages économiques de la guerre a été particulièrement grave en Europe, avec ses dépendance au pétrole et au gaz naturel russes pressant les entreprises et les consommateurs avec des factures nettement plus élevées pour les services publics, l’épicerie, l’essence et plus encore. L’inflation a atteint des niveaux record depuis des décennies de 8,6% le mois dernier en les 19 pays qui utilisent l’euro et 9,1 % au Royaume-Uni en mai.

___

AP Writer Mark Scolforo a contribué à ce rapport de Carlisle, Pennsylvanie. David R. Martin, producteur senior d’APTV, a contribué à ce reportage depuis New York.

