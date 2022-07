L’inflation amène le salaire minimum fédéral à atteindre sa valeur la plus basse depuis 1956

Un militant tient une pancarte exigeant un salaire minimum de 15 dollars de l’heure et des pourboires pour les travailleurs de la restauration lors d’un rassemblement pour demander une aide supplémentaire pour les restaurants à Washington, DC, le 8 février 2022.

Le salaire minimum fédéral de 7,25 $ n’a pas changé depuis juillet 2009 – la plus longue période sans nouvelle augmentation du salaire minimum fédéral depuis que le Congrès l’a établi en 1938, selon l’institut.

L’analyse est basée sur les données de l’indice des prix à la consommation pour le mois de juin, où le taux d’inflation a été plus élevé que prévu. L’indice, qui mesure la variation des prix au fil du temps pour les biens et services de consommation, a grimpé de 9,1 % par rapport à la période de l’année précédente.

Une inflation record a poussé la valeur du salaire minimum fédéral à son plus bas niveau en 66 ans, selon un nouvelle analyse de l’Economic Policy Institute .

Un employé de restaurant lors d’une manifestation de «grève salariale» le 26 mai 2021 organisée par One Fair Wage à Washington, DC

“Le salaire minimum plus élevé à cette époque était une énorme victoire du mouvement des droits civiques”, a déclaré Zipperer.

Les caractéristiques spécifiques du salaire minimum fédéral actuel ont également contribué à sa perte de valeur.

Le salaire minimum n’est pas indexé sur l’inflation, ce qui signifie qu’il n’augmente pas chaque année. Si le Congrès avait abordé cette question en 2009, le salaire minimum serait plus proche de 10 dollars de l’heure aujourd’hui, a déclaré Zipperer.

De plus, le salaire minimum fédéral, qui s’applique aux travailleurs des restaurants et autres, est de 2,13 $ l’heure depuis plus de 30 ans.

Des efforts pour augmenter le salaire minimum ont eu lieu aux niveaux national et local. Le Connecticut, le Nevada et l’Oregon, ainsi que Washington, DC, ont augmenté le salaire minimum ce mois-ci. Les initiatives de vote pour augmenter le salaire minimum sont généralement toujours acceptées en raison de la popularité du mouvement, selon Zipperer.

Pendant ce temps, des entreprises comme Amazon, Target et Walmart ont également intensifié et établi des taux de salaire minimum plus élevés pour les employés.