L’inflation alimente les craintes liées au financement des Jeux olympiques de Paris – médias

Le budget de la prochaine édition des JO a été affecté par la hausse des coûts

Des craintes de financement sont apparues pour les Jeux olympiques de Paris 2024, son budget estimé ayant déjà atteint 4 milliards d’euros (4,01 milliards de dollars), selon l’AFP.

Le contrôle du budget s’avérait être un problème avant la pandémie, mais n’a pas été aidé par l’inflation galopante ces derniers temps.

Les organisateurs avaient annoncé des coupes de 400 millions d’euros (401 millions de dollars) sur un budget estimé à 3,8 milliards d’euros (3,9 milliards de dollars) en septembre 2020 tout en accusant Covid-19.

L’été dernier, cependant, la société qui a été créée pour superviser la construction des sites nécessaires à l’accueil des Jeux et d’autres infrastructures permanentes telles que des ponts et des autoroutes – la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo) – a augmenté son estimation budgétaire à 4 milliards d’euros (4,01 milliards de dollars).

“Ils sont très tendus en termes de budget”, a expliqué à l’AFP une source proche des organisateurs.

Pour générer des revenus, les billets ne seront mis en vente qu’en décembre et le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris (COJO) n’a pas encore réussi à remplir tous ses derniers créneaux de parrainage majeurs, même si l’on espère que le géant français du luxe LVMH se joindra à lui.

Bien qu’ils s’inquiétaient auparavant des problèmes de chaîne d’approvisionnement, Soleido a maintenant l’inflation au sommet de ses préoccupations et la question de savoir qui paiera les coûts supplémentaires.

Sur le budget, 1,55 milliard d’euros (1,6 milliard de dollars) proviendront des deniers publics, mais on pense maintenant que l’État français devra fournir des garanties financières dans les moments difficiles lorsque les dépenses excessives risquent de réagir comme on le voit dans l’accumulation d’autres éditions des Jeux.

Compte tenu de la débâcle survenue lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France en mai, les problèmes de sécurité sont également une caractéristique importante de la toile de fond de Paris 2024.

Une mission d’enquête de deux sénateurs français a récemment révélé que les organisateurs étaient à blâmer pour le chaos qui a vu les fans de football lacrymogènes de la police, dont beaucoup ont ensuite été la cible de vols commis par des gangs armés dans la banlieue de Saint-Denis de la capitale française. .

Une source gouvernementale a déclaré à l’AFP que la séquence désastreuse des événements du spectacle de l’UEFA collerait aux organisateurs “comme un plâtre jusqu’aux Jeux Olympiques.”

Et maintenant, avec 13 millions de visiteurs attendus à Paris, les niveaux d’anxiété face à l’énorme opération de sécurité que nécessiteront les Jeux olympiques de 2024 augmentent parallèlement au budget.

“Nous ne sommes pas prêts du tout” a avoué la source gouvernementale, en particulier en ce qui concerne la cérémonie d’ouverture qui devrait réunir jusqu’à 600 000 personnes sur la Seine.

“Si un drone largue des grenades sur la foule en contrebas, nous ne savons pas comment nous allons les neutraliser”, il a été ajouté. “C’est l’ampleur des foules réparties sur six kilomètres des berges de Seine qui pose problème.”

Un autre problème est un différend entre la police et le comité d’organisation.

Alors que le comité organisateur veut que les spectateurs bordent l’intégralité de la rivière que 180 bateaux avec des équipes sur eux descendront, la police veut que tous les participants reçoivent un billet.

“C’est un choc entre deux philosophies opposées”, a souligné une source distincte de Paris 2024 à l’AFP.

En outre, il est dit que près de 7 000 officiers seront nécessaires pour la cérémonie, ce qui est pratiquement impossible, car les sociétés de sécurité privées ne peuvent pas non plus combler les places étant donné qu’elles ne sont pas non plus en mesure d’embaucher les 24 000 employés nécessaires dont on pense que les Jeux ont besoin.

“Nous n’avons pas les chiffres” avoua à l’AFP Bernard Thibault, membre du comité organisateur, au printemps.

“C’est clair et simple” une source policière haut placée a également déclaré au même média.

“Les 24 000 agents nécessaires aux Jeux n’existent pas et n’existeront jamais. L’armée sera appelée à faire le travail”, il a révélé.

Au milieu des craintes budgétaires et sécuritaires, les Jeux olympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024.