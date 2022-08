L’inflation alimente la hausse des coûts de la dette publique alors que les emprunts atteignent 4,9 milliards de livres sterling

Les paiements d’intérêts sur la dette publique ont bondi de près de 40% le mois dernier alors que la flambée de l’inflation continue d’augmenter les emprunts de l’État, selon les données officielles.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que les emprunts du gouvernement avaient atteint 4,9 milliards de livres sterling en juillet.

Il est nettement en avance sur les prévisions des analystes, qui avaient prévu 2,8 milliards de livres sterling d’emprunts le mois dernier, et porte le déficit budgétaire total pour l’année à 55 milliards de livres sterling.

Néanmoins, les emprunts étaient de 0,8 milliard de livres sterling inférieurs aux niveaux du même mois de l’année dernière, mais représentaient une augmentation de 5,9 milliards de livres sterling par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, lorsque le gouvernement avait annoncé un excédent de 0,9 milliard de livres sterling.

Cela s’est produit alors que les paiements d’intérêts sur la dette ont grimpé à 5,8 milliards de livres sterling en juillet, passant de 3,5 milliards de livres sterling le même mois l’année dernière en raison de l’augmentation de l’inflation de l’indice des prix de détail (RPI).

Plus tôt cette semaine, l’ONS a révélé que le RPI avait bondi à 12,3 %, tandis que le chiffre plus large de l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) atteignait un nouveau sommet en 40 ans de 10,1 %.

En réponse, le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré: “Je sais que la hausse de l’inflation crée des défis pour les familles et les entreprises, et elle exerce également une pression sur les finances publiques en augmentant le montant que nous dépensons pour les intérêts de la dette.

« Pour aider les gens pendant cette période difficile, le soutien du gouvernement continue d’arriver dans les semaines et les mois à venir, ciblant ceux qui en ont le plus besoin, comme les retraités, les personnes à faible revenu et les personnes handicapées.

“Nous adoptons une approche équilibrée : préserver les finances publiques tout en apportant une aide significative aux ménages.”

Les dépenses publiques ont augmenté de 3,4 milliards de livres sterling pour atteindre 76,5 milliards de livres sterling en juillet par rapport au même mois de l’année, a ajouté l’ONS.





La balance des risques pesant sur les finances publiques s’est clairement orientée à la baisse Michal Stelmach, KPMG Royaume-Uni

Michal Stelmach, économiste principal chez KPMG UK, a déclaré que les derniers chiffres signifieraient des “choix difficiles” pour le prochain chancelier après l’élection à la direction des conservateurs.

Il a ajouté: «Les emprunts nets du secteur public ont continué de dépasser les attentes en juillet, avec un résultat depuis le début de l’année supérieur de 3 milliards de livres sterling aux prévisions de l’OBR pour les quatre premiers mois.

« La balance des risques pesant sur les finances publiques s’est clairement orientée vers le bas.

“La crise du coût de la vie nécessitera probablement un soutien supplémentaire aux ménages, tandis qu’un ralentissement de l’économie exercera une pression à la baisse sur les recettes, rendant les objectifs budgétaires de moins en moins réalisables.”