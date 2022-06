L’inflation alimentaire est dangereuse pour les pays en développement comme l’Indonésie

Le président indonésien Joko Widodo, ici vu debout à gauche du président américain Joe Biden lors d’une réunion au sommet des dirigeants d’Asie du Sud-Est à la Maison Blanche en mai, a laissé entendre qu’il pourrait essayer de lancer une initiative de paix lors de sa prochaine visite en Europe. Drew Anger | Getty Images Actualités | Getty Images

Le président indonésien a déclaré que la guerre en Ukraine doit cesser car elle fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l’énergie et met en danger des pays en développement comme l’Indonésie. « La chose la plus importante qui me préoccupe est le prix des denrées alimentaires. Nous voulons donc que la guerre en Ukraine soit arrêtée, résolue par la négociation afin que nous puissions nous concentrer [on] l’économie », a déclaré vendredi le président Joko Widodo à CNBC dans une interview exclusive à Serang, dans la province de Banten. « Sinon, ce ne sera jamais fini, c’est dangereux pour les pays, en particulier les pays en développement. » Jokowi, comme on l’appelle communément chez lui, a déclaré que la guerre devrait être résolue par la négociation et le dialogue. Le dirigeant indonésien assiste à la réunion du Groupe des 7 économies avancées à l’invitation du pays hôte, l’Allemagne, du 26 au 28 juin. agence de presse russe Tass a signalé la semaine dernière que Jokowi rencontrera le président Vladimir Poutine le 30 juin. « Après le G-7, je visiterai plusieurs pays qui sont liés [to the] problème alimentaire », a-t-il déclaré à Martin Soong de CNBC. Jokowi a refusé de confirmer s’il se rendait en Russie ou en Ukraine, qui comptent parmi les plus grands producteurs et exportateurs de céréales alimentaires au monde.

Il y a un problème ici et le problème, c’est la guerre. Au G-20, nous devons également inviter l’Ukraine afin que nous puissions résoudre le problème. Joko Widodo Président de l’Indonésie

Rivalité américano-chinoise

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une lutte pour la domination en Asie du Sud-Est, avec le Les États-Unis qualifient la région indo-pacifique de « cœur de la grande stratégie américaine » et la Chine revendique des revendications territoriales sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Interrogé pour savoir si l’Indonésie était prise dans le bras de fer géopolitique entre les États-Unis et la Chine, Jokowi a insisté sur le fait que son pays était « un ami proche » des deux. Le président indonésien a poursuivi en disant que les relations commerciales de l’Indonésie avec les deux pays restaient solides et que les États-Unis et la Chine étaient tous deux des partenaires stratégiques de la plus grande économie d’Asie du Sud-Est.

Nous voulons que cette région soit paisible pour que nous puissions construire notre pays et avoir une meilleure croissance économique. La rivalité, sans parler de la guerre, ne sera bénéfique pour aucun pays. Joko Widodo Président de l’Indonésie

Le commerce bilatéral de marchandises des États-Unis avec l’Indonésie s’élevait à plus de 37 milliards de dollars en 2021, tandis que le commerce bilatéral de services était estimé à 2,4 milliards de dollars en 2020, selon le Département d’Etat. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Indonésie, avec des échanges estimés à 124,34 milliards de dollars en 2021, selon les données des douanes chinoises communiquées par l’ambassade d’Indonésie en Chine. Sur la question de savoir si l’alliance stratégique Quad ou l’accord nucléaire et de sécurité AUKUS que l’Australie a signé avec le Royaume-Uni et les États-Unis l’année dernière risque de mettre la Chine en colère, Jokowi a déclaré: « Nous ne voulons pas que notre région devienne la plate-forme de la rivalité [between] grands pays. » « Nous voulons que cette région soit pacifique afin que nous puissions construire notre pays et avoir une meilleure croissance économique. La rivalité, sans parler de la guerre, ne sera bénéfique pour aucun pays. »

Relations avec l’Australie

Suite à la décision de l’Australie d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de l’accord AUKUS, L’Indonésie s’est dite « profondément préoccupée » à propos de « la poursuite de la course aux armements et de la projection de puissance dans la région ». Pressé de savoir si les relations de l’Indonésie avec l’Australie se sont détériorées à la suite d’AUKUS, Jokowi a déclaré: « Plus important encore, nous voulons que l’Indonésie et l’Australie aient [a] meilleures relations à l’avenir, dans les investissements, dans le commerce et autres, nous voulons qu’elles soient meilleures. »