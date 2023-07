L’inflation alimentaire « commence à baisser », selon Sainsbury’s – les affaires en direct

02.23 HAE Sainsbury’s : l’inflation alimentaire commence à baisser

Après des mois de flambée des prix, l’inflation alimentaire commence à baisser.

C’est le mot de la chaîne de supermarchés J Sainsbury ce matin, qui apportera un certain soulagement aux ménages, à la Banque d’Angleterre comme à Rishi Sunak.

Dans ses derniers résultats financiers, qui viennent d’être publiés, Sainsbury’s rapporte que ses ventes à données comparables (hors carburant) ont bondi de 9,8 % sur les 16 semaines au 24 juin.

Les ventes de sa branche épicerie ont été « fortes », en hausse de 11%, rapporte Sainsbury’s.

Les hausses de prix des chaînes de supermarchés ont fait grimper l’inflation alimentaire au Royaume-Uni cette année :

Et bien que les produits alimentaires mondiaux aient chuté ces derniers mois, après avoir bondi après l’invasion de l’Ukraine, les supermarchés et les producteurs alimentaires ont été critiqués pour leur lenteur à les répercuter.

Mais Simon Robertle directeur général de J. Sainsburyaffirme que le pire de la compression des prix alimentaires est passé.

Robert explique :

« Nous consacrons toute notre énergie et notre concentration à lutter contre l’inflation afin que les clients obtiennent les meilleurs prix lorsqu’ils achètent chez nous, en particulier maintenant que les budgets des ménages sont plus que jamais sous pression. L’inflation alimentaire commence à baisser et nous nous engageons pleinement à répercuter les économies sur nos clients. Depuis mars, nous avons investi plus de 60 millions de livres sterling dans la baisse des prix, menant à des réductions de prix sur plus de 120 produits essentiels comme le pain, le beurre, le lait, les pâtes, le poulet et le papier toilette.

Robert ajoute que les prix des 100 produits les plus vendus de Sainsbury’s sont désormais inférieurs à ce qu’ils étaient en mars, « contre un marché où les prix ont augmenté ».

Il ajoute:

Les clients ont également économisé plus de 90 millions de livres sterling depuis le lancement des prix Nectar en avril. De plus, nous offrons un excellent rapport qualité-prix grâce à Stamford Street, à notre gamme de prix d’entrée et à notre plus grande campagne Aldi Price Match. Tout cela est étayé par la poursuite de nos programmes de réduction des coûts.

Sainsbury’s rapporte également que ses ventes de marchandises générales ont augmenté de 4 %, mais que les ventes de vêtements ont diminué de 3,7 %.

A venir aussi aujourd’hui

La nature a horreur du vide. Et avec le scandale CBI qui lutte pour sa survie, les chambres de commerce britanniques semblent désireuses de combler le vide.

Ce matin, plusieurs chambres et leurs entreprises membres assisteront à un petit-déjeuner d’information à Downing Street avec le chancelier, Jeremy Hunt.

Ils discuteront de la meilleure façon de stimuler les investissements et la croissance économique locale à travers l’Angleterre, du rôle du gouvernement et du rôle des ports francs et des zones d’investissement, a déclaré la BCC, qui vient de lancer une unité de prévision économique dans le but apparent de supplanter la CBI.

Plus tôt dans la journée, la banque centrale australienne a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, après que l’inflation ait légèrement diminué le mois dernier.

L’agenda

07h00 BST: Balance commerciale allemande pour mai.

10h15 BST: Le comité du Trésor tient une audience sur les déséquilibres régionaux du Royaume-Uni.

15h00 BST : audition du comité de l’industrie et des régulateurs de la Chambre des Lords sur l’industrie de l’eau au Royaume-Uni.