L’inflation aggrave la faim dans le monde, selon un récent rapport de la Banque mondiale

La crise mondiale de l’inflation a durement touché les portefeuilles des Américains, mais ses conséquences ont été encore plus graves pour de larges pans du monde. Selon un rapport publié le mois dernier par la Banque mondiale, la nourriture dans de nombreux pays est désormais 10 à 30 % plus chère qu’elle ne l’était il y a un an.

Les prix alimentaires élevés ont un effet d’entraînement sur tout, de la nutrition et de la migration aux conflits et même aux relations entre les sexes. Bien que les taux d’inflation des aliments ne soient pas aussi élevés qu’au début de la guerre en Ukraine, toute augmentation du prix des produits de base comme le blé et le pétrole place les centaines de millions de personnes dans les pays à faible revenu qui dépensent la moitié de leur argent en nourriture à risque de faim.

L’inflation aggrave une crise alimentaire mondiale qui fait que des centaines de millions de personnes souffrent de malnutrition. Là où la nourriture est la plus inabordable, la malnutrition est répandue, ce qui signifie que les gens souffrent d’insuffisance pondérale et de carences en vitamines, et que les enfants ne grandissent pas aussi grand qu’ils le devraient. L’insécurité alimentaire affecte non seulement la santé, mais force également les gens à quitter leur domicile et augmente le risque de conflit.

Les trois pays où l’inflation alimentaire est la plus élevée – le Liban, le Zimbabwe et le Venezuela – avaient déjà connu une hyperinflation ces dernières années. (L’hyperinflation est généralement définie comme une inflation très élevée, généralement un taux mensuel d’environ 50 %.) Mais au cours de l’année dernière, de nombreux autres pays à revenu faible et intermédiaire ont également connu l’inflation et les crises alimentaires jumelées qui ont tourmenté ces trois pays. .

La détérioration de la situation de la sécurité alimentaire n’est que l’un des impacts les plus importants de la hausse mondiale des prix.

Nous avons vu un répit dans la spirale des prix – mais la nourriture est toujours plus chère qu’il y a un an

La situation de la faim dans le monde est meilleure qu’elle ne l’était au début de la guerre en Ukraine il y a six mois.

Les prix alimentaires mondiaux ont chuté pendant cinq mois consécutifs et sont maintenant revenus à leurs niveaux d’avant la guerre, qui avaient précipité une flambée. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix ont chuté en août dans toutes les catégories mesurées : céréales, huile, produits laitiers, viande et sucre.

On estime aujourd’hui que plus de 200 millions de personnes de moins sont en situation d’insécurité alimentaire qu’au début de la guerre ou même à la fin de 2021, lorsque les prix des denrées alimentaires atteignaient leur plus haut niveau depuis 10 ans en raison de la hausse des prix de l’énergie, des conditions météorologiques et d’une augmentation de la demande mondiale .

Mais ce peu de répit se produit au milieu d’une situation alimentaire mondiale qui est encore largement lamentable. Les prix internationaux des céréales en août étaient de 11,4 pour cent plus élevés qu’ils ne l’étaient un an auparavant, et l’indice des prix des denrées alimentaires de la FAO, qui mesure les variations mensuelles des prix des denrées alimentaires, est dans l’ensemble encore beaucoup plus élevé que ces dernières années.

Le résultat : beaucoup trop de gens n’ont toujours pas les moyens d’acheter la nourriture qu’ils avaient l’habitude de manger.

Comment l’inflation affecte la faim

La plupart des pays où l’inflation alimentaire est la plus élevée au monde, comme le Venezuela, le Zimbabwe et le Liban, ont connu une inflation exceptionnellement élevée pendant des années.

Le Venezuela a connu une hyperinflation de 2017 au début de cette année, a déclaré Diego Santana Fombona, économiste chez Ecoanalítica, un cabinet de conseil à Caracas. La principale raison de cette hyperinflation, a-t-il dit, est que le gouvernement a augmenté la masse monétaire en réponse à la baisse des recettes pétrolières et fiscales. Alors que le gouvernement a commencé à réduire la masse monétaire et à laisser circuler des devises étrangères telles que le dollar en 2019, l’hyperinflation a persisté jusqu’au début de cette année.

Alors que l’inflation au Venezuela a quelque peu diminué ces derniers mois, l’inflation alimentaire – ainsi que l’inflation d’autres produits de première nécessité tels que les transports et les soins de santé – est supérieure à l’inflation globale. Cela signifie que depuis des années, les gens n’ont plus les moyens d’acheter les aliments qu’ils avaient l’habitude de consommer. Pour les Vénézuéliens vivant dans l’extrême pauvreté, il est difficile de maintenir une alimentation diversifiée sur le plan nutritionnel qui intègre des légumes, du fromage et de la viande, a déclaré un travailleur humanitaire d’une ONG à Caracas, qui a demandé à rester anonyme en raison de la politique de communication de leur organisation. Les pains et les céréales sont désormais ce que les gens peuvent se permettre de manger – mais s’ils ont de l’argent supplémentaire, ils opteront pour les protéines, car “si vous avez un peu de poulet et de poisson chez vous, vous êtes riche”.

“Les gens mangent mais pas bien, et ils ont l’habitude de ne pas bien manger”, a déclaré le travailleur de l’ONG. “La situation d’insécurité alimentaire est présente depuis tant d’années que pour beaucoup de gens, en particulier les jeunes, c’est la seule chose dont ils se souviennent.”

Cette année, la majeure partie du monde a commencé à ressentir ce qui se passe lorsque les prix alimentaires montent en flèche. Même dans les pays où l’inflation alimentaire n’est pas complètement hors de contrôle, elle affecte le régime alimentaire et la nutrition. Aux États-Unis, par exemple, une douzaine d’œufs qui auraient coûté 1,53 $ en 2019 (ajusté en fonction de l’inflation) coûtaient 1,67 $ en 2021. Donc, à moins que le salaire de quelqu’un n’ait augmenté du même montant au cours des deux dernières années, la nourriture – en particulier les produits d’origine animale – prend une plus grande part de son revenu.

Et alors qu’aux États-Unis, les gens dépensent environ 10 % de leurs revenus en moyenne pour se nourrir, dans les pays les plus pauvres, cette part peut atteindre 50 %, m’ont dit les auteurs de la mise à jour sur la sécurité alimentaire de la Banque mondiale dans un e-mail.



Prévenir la faim et ses effets d’entraînement

La nourriture inabordable cause d’autres problèmes. En plus des problèmes de santé et de croissance, la malnutrition entraîne des problèmes cognitifs chez les jeunes enfants qui peuvent les affecter toute leur vie. Les femmes sont plus susceptibles d’être sous-alimentées que les hommes, et cet écart entre les sexes n’a augmenté que l’année dernière, alourdissant le fardeau auquel les femmes sont confrontées en raison de la perte d’emploi due à la pandémie et des soins non rémunérés.

Dans les pays où les gens ne peuvent pas payer la nourriture de leur famille, ils cherchent du travail dans d’autres régions ou pays. Cela les rend vulnérables à la traite des êtres humains, tandis que quitter leurs enfants peut être traumatisant pour les familles. La famine oblige également les gens à quitter leur foyer.

« Nous avons besoin d’une aide humanitaire destinée aux pays qui en ont le plus besoin », a déclaré Marco Sanchez Cantillo, co-auteur du rapport 2022 de la FAO sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Pour prévenir la faim et se préparer aux chocs à long terme, a déclaré Sanchez Cantillo, les gouvernements devront s’attaquer à des facteurs plus structurels pour rendre les systèmes alimentaires plus durables : par exemple, réduire le gaspillage alimentaire, construire des routes rurales et soutenir des aliments plus diversifiés sur le plan nutritionnel.

Les auteurs du rapport de la Banque mondiale ont déclaré qu’en plus de prendre des mesures pour rendre les engrais plus abordables et disponibles, les gouvernements peuvent mettre de côté les restrictions commerciales, éviter de stocker de la nourriture et fournir des transferts monétaires aux ménages vulnérables.

La faim dans le monde va dans le bon sens depuis quelques mois, mais l’environnement inflationniste reste préoccupant. Des centaines de millions de personnes n’ont pas les moyens d’acheter la nourriture qu’elles pouvaient acheter avant la pandémie, et ce sont les personnes les plus pauvres du monde qui continuent d’être les plus durement touchées.