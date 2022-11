L’inflation afflige les démocrates dans les sondages. Va-t-il les écraser aux urnes ?

Il est difficile de deviner si le mécontentement face à la hausse des prix entraînera des votes réels en partie parce qu’il n’y a pas beaucoup de précédents récents. Bien que l’inflation ait toujours été le moteur de la politique américaine, elle n’a pas été un problème majeur en 50 ans.

Dans les années 1970 et 1980, l’inflation était encore plus rapide, atteignant des sommets atteignant 12 et 14 %. Ces augmentations de prix, et la réponse de la nation à celles-ci, ont joué un grand rôle dans la conduite de la conversation nationale et dans la décision des élections à cette époque. M. Nixon en 1971 a institué des plafonds de salaires et de prix pour essayer de maintenir temporairement les prix sous contrôle avant les élections de 1972, par exemple.

“L’inflation vole tous les Américains, chacun d’entre vous”, a déclaré M. Nixon lors de son annonce surprise, qui comprenait d’autres changements majeurs de politique économique. « Les femmes au foyer ont plus de mal que jamais à équilibrer le budget familial. Et 80 millions de salariés américains ont été sur un tapis roulant.

Ces plafonds de salaires et de prix ont peut-être été politiquement astucieux, mais des recherches ont montré depuis qu’ils ne faisaient que retarder les hausses de prix – ils ne les ont pas arrêtés. Lorsque M. Carter est devenu président en 1977, l’inflation faisait toujours rage. La Fed l’a maîtrisé avec des taux d’intérêt extrêmement élevés qui ont fait grimper le chômage, une campagne qui est largement reconnue pour avoir contribué à coûter un second mandat à M. Carter.

L’expérience américaine des années 1970 illustre également une dure réalité : même si l’inflation est le moteur de la politique nationale, les politiciens ne peuvent pas faire grand-chose pour y remédier, à part essayer d’éviter d’aggraver le problème en stimulant l’économie. Les politiques de taxation et de dépenses visant à compenser les hausses de prix ont pour la plupart des effets relativement faibles.

Le principal outil du pays pour lutter contre les augmentations rapides des prix est la politique de la Fed – et c’est une solution douloureuse. Lorsque la banque centrale relève les taux d’intérêt, elle ralentit la demande économique, freine l’embauche, modère la croissance des salaires et finit par faire baisser les prix à mesure que les acheteurs reculent et que les entreprises constatent qu’elles ne peuvent plus facturer plus.

“Il n’y a pas de solution facile à l’inflation – la solution est une récession”, a déclaré Mme Kamarck. Pour les démocrates, “il est très difficile d’avoir un message économique”.