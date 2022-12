L’inflation a ralenti plus que prévu en novembre

Minneapolis

CNN

—



L’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation a considérablement diminué en novembre et est à son plus bas niveau en près d’un an.

Les prix ont augmenté de 7,1 % annuellement en novembre, contre 7,7% en octobre, selon l’indice étroitement surveillé du Bureau of Labor Statistics, qui mesure la variation des prix payés par les consommateurs pour les biens et services.

Le taux de novembre, qui était la cinquième baisse mensuelle consécutive, a atterri en dessous des attentes des économistes de 7,3% et était le plus bas depuis décembre 2021.

D’un mois à l’autre, les prix ont augmenté de 0,1 % le mois dernier, contre 0,4 % en octobre.

L’IPC de base, qui exclut les catégories volatiles des aliments et de l’énergie, a mesuré 6 % pour l’exercice clos en novembre, en baisse par rapport au taux de 6,3 % en octobre. Sur une base mensuelle, l’IPC de base a augmenté de 0,2 %.

Le rapport arrive quelques heures seulement avant que les responsables de la Réserve fédérale ne se préparent à s’asseoir et à se pencher sur les données économiques clés qui aideront à éclairer leur décision sur un nouveau resserrement de la politique monétaire. La Fed a relevé ses taux d’intérêt lors de chacune de ses six dernières réunions – y compris une séquence sans précédent de quatre hausses de trois quarts de point – pour aider à faire baisser l’inflation la plus élevée depuis le début des années 1980.

Les économistes s’attendent à ce que la Fed approuve lors de cette réunion une hausse d’un demi-point.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.