L’inflation a ralenti mais est restée élevée en novembre, les coûts du logement en hausse de 7,1 %

L’inflation était toujours en hausse de 7,1 % d’une année sur l’autre en novembre, bien qu’en baisse par rapport au taux d’octobre de 7,7 %. Les coûts élevés du logement, également en hausse de 7,1 % par rapport à novembre dernier, ont largement contribué à cette élévation continue.

Alors que les économistes s’attendaient à ce que l’inflation poursuive sa tendance à la baisse, beaucoup n’étaient pas sûrs de ce que montreraient les loyers et les prix équivalents-propriétaires. Les coûts de logement – ​​qui comprennent le loyer, l’équivalent du loyer du propriétaire et le logement à l’extérieur de la maison – ont augmenté de 0,6% par rapport à octobre, qui a enregistré le taux le plus rapide d’un mois à l’autre depuis août 1990.

Bien que les prix des maisons et les loyers aient commencé à baisser depuis leur sommet de cet été, le marché reste inabordable et compétitif dans de nombreux domaines pour ceux qui cherchent à déménager. Les prix des maisons aux États-Unis ont augmenté de 10,6 % en septembre par rapport à l’année précédente, dernier indice des prix des maisons Case-Shiller montré.

Cependant, cela représente une baisse par rapport à l’augmentation de 12,9 % en août.

Les loyers ont également chuté d’un modeste 0,9 % de septembre à octobre, ramenant le prix médian des loyers des 50 plus grands métros américains en dessous de 2 000 $ pour la première fois depuis avril.

Les prix d’autres articles, y compris l’essence et les voitures d’occasion, ont continué de chuter après avoir contribué à faire grimper l’inflation à son apogée au cours de l’été.

La nouvelle incite la Réserve fédérale à une nouvelle série de hausses de taux lors de sa réunion plus tard cette semaine. Les investisseurs s’attendent à une autre hausse du taux des fonds fédéraux, mais espèrent éviter un retour aux hausses de 0,75 point de pourcentage observées plus tôt cette année.

La lecture de l’inflation meilleure que prévu de novembre continue de montrer qu’un soi-disant “atterrissage en douceur” pour l’économie pourrait être possible.

