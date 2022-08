L’inflation a poussé plus d’un tiers des adultes à puiser dans leurs économies

Le revenu, cependant, ne suit pas : la dernière lecture des salaires horaires a montré une augmentation de 5,2 % en juillet par rapport à un an plus tôt, ce qui signifie que l’inflation a généralement anéanti l’augmentation des revenus.

Face à une inflation élevée, 36% des personnes déclarent avoir retiré en moyenne 617 dollars de leur épargne au cours des six premiers mois de cette année, selon la dernière enquête Wealth Watch de New York Life. Au cours de la même période, le taux d’épargne des particuliers aux États-Unis est tombé à 5,1 % en juin, contre 8,7 % en décembre 2021, selon le mesure la plus récente de la Federal Reserve Bank de Saint-Louis.

Plus d’un tiers des adultes américains puisent dans leurs comptes d’épargne pour les aider à payer des prix plus élevés, selon de nouvelles recherches.

Si vous faites partie de ceux qui se tournent vers l’épargne pour subvenir à leurs besoins quotidiens, les experts disent qu’il est peut-être temps d’examiner de plus près vos revenus et vos dépenses.

“Découvrez quelles sont vos dépenses”, a déclaré Boneparth.

“Beaucoup de gens n’ont probablement pas fait cet exercice”, a-t-il déclaré. “Revenez vraiment en arrière et examinez trois ou six mois de vos dépenses et déterminez ce qui doit rester et ce qui doit disparaître.”

Bien que se tourner vers l’épargne pour subvenir à ses frais de subsistance ne soit pas idéal, c’est mieux que de s’endetter pour le faire, a déclaré Boneparth.

Néanmoins, de nombreux consommateurs accumulent des dettes de carte de crédit. Les soldes ont atteint un collectif de 890 milliards de dollars au deuxième trimestre, un bond de 13 % par rapport à l’année précédente et la plus forte augmentation annuelle en plus de 20 ans, selon la Federal Reserve Bank de New York.