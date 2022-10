L’inflation à la consommation devrait s’être enflammée en septembre, dopée par les loyers

“L’inflation sous-jacente va être plus élevée, donc c’est toujours une inflation qui n’a pas encore atteint son pic à bien des égards. Il y a encore plus de risques de chocs du côté de l’offre”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef de KPMG.

L’indice des prix à la consommation étroitement surveillé est publié mercredi à 8 h 30 HE et constitue un rapport critique sur l’inflation avant la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt début novembre. On s’attend généralement à ce que la Fed prenne un autre virage pour freiner l’inflation, avec une hausse des taux de trois quarts de point le 2 novembre.

En novembre et décembre, les prix de certaines catégories pourraient être affectés par l’ouragan alors que les Floridiens remplacent les voitures et réparent ou reconstruisent les maisons ravagées par Ian lors de sa traversée du sud-est. Cela pourrait faire grimper les coûts des matériaux de construction, les prix des voitures neuves et d’occasion et le coût de tout, des appareils électroménagers aux articles d’ameublement.

Bank of America s’attend à ce que les biens de base aient augmenté de 0,2 % en septembre, en baisse par rapport au gain de 0,5 % en août. Les services devraient augmenter de 0,5 %, tirés par les coûts de logement, qui représentent 40 % de l’IPC. Les économistes de Bank of America s’attendent à ce que les prix alimentaires augmentent de 0,7 %, un peu moins vite que le gain de 0,8 % en août. Après avoir chuté de 5 % en août, les coûts de l’énergie devraient encore baisser de 3,5 %.

Les économistes s’attendent à ce que l’inflation des services continue de monter en flèche en septembre, en raison de la hausse des salaires et des pénuries de main-d’œuvre. Les prix devraient avoir été plus élevés pour les loyers et tous les abris, y compris les hôtels. Les coûts de l’éducation devraient avoir augmenté avec la réouverture des écoles et des garderies, et les coûts des services médicaux ont également augmenté. Les tarifs aériens et l’assurance automobile devraient également augmenter, mais les prix des voitures d’occasion devraient généralement baisser.

“Chaque mois que les biens de base ne baissent pas, c’est un signe que la demande dépasse l’offre”, a déclaré Michael Gapen, économiste en chef américain à Bank of America. “Cela signifie que la Fed doit freiner la demande plus qu’elle ne le souhaite.”

Les économistes de Goldman Sachs s’attendent à ce que l’inflation des loyers reste élevée en septembre, à 0,7 % d’un mois à l’autre. Ce niveau est conforme à la tendance sur trois mois.

Bien que la tendance des coûts de logement dans l’IPC ait augmenté, elle est à la traîne du marché locatif réel. Les économistes de Goldman voient le potentiel d’un ralentissement de l’inflation liée au logement.

“Les loyers demandés sur les nouveaux baux ont fortement ralenti, et la montée en flèche de la construction multifamiliale combinée à un ralentissement notable de la demande locative indique une nouvelle décélération”, ont écrit les économistes. “Nous nous attendons à ce que l’inflation du logement ralentisse à un rythme mensuel de 0,4 à 0,5 % d’ici la fin de l’année et culmine à environ 7 % d’une année sur l’autre au début de l’année prochaine.”