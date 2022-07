L’inflation à la consommation devrait avoir été encore plus élevée en juin, mais elle pourrait atteindre un pic

L’indice global des prix à la consommation de juin devrait avoir été encore plus chaud que le rapport de mai, mais l’inflation à la consommation pourrait finalement avoir culminé compte tenu de la baisse des prix du pétrole et de l’essence en juillet.

L’IPC global devrait augmenter de 1,1 %, contre 1 % en mai, selon Dow Jones. Sur une base annuelle, l’IPC devrait augmenter de 8,8 %, contre 8,6 % en mai, le plus élevé depuis 1981.

L’inflation sous-jacente, en revanche, devrait continuer de se calmer, ralentissant maintenant pour un troisième mois. Hors énergie et alimentation, l’IPC de base de juin devrait augmenter de 0,5 %, contre 0,6 % en mai. Ce serait un bond de 5,7 % d’une année sur l’autre en juin, contre 6 % en mai. L’IPC de base a culminé à 6,5 % en mars.

L’IPC est signalé à 8 h 30 HE mercredi.

Alors que les économistes s’attendent à ce que juin soit enfin le mois le plus chaud pour l’inflation globale à la consommation, ils préviennent également que cela dépendra de ce qu’il adviendra des prix de l’énergie, et cela reste une inconnue.

Depuis le début du mois, les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont chuté de 9 % et les contrats à terme sur l’essence RBOB ont baissé de 7,6 %. À la pompe, l’essence sans plomb a atteint un record de 5,016 $ le gallon le 14 juin et est depuis tombée à 4,65 $ le gallon, selon AAA.

“Je pense que la question plus tard cette année est de savoir si ce n’est qu’un pic à court terme et non le pic absolu?” a déclaré Michael Gapen, responsable de l’économie américaine à la Bank of America. “Nous ne pouvons pas entièrement exclure cela. Nous ne savons pas comment les marchés de l’énergie vont réagir à l’embargo européen. Nous ne savons pas à quel point les Européens respecteront strictement leur propre délai.”

Les pays européens se sont engagés à mettre fin à leur utilisation du pétrole russe d’ici la fin de l’année. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est survenue alors que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de personnel faisaient déjà grimper les prix après la pandémie, et la flambée des prix des matières premières a aggravé les prix déjà en hausse.

Tom Simons, économiste du marché monétaire chez Jefferies, a déclaré que l’IPC pour juin sera un nombre mitigé, et il voit des risques à la baisse pour les prévisions d’inflation sous-jacente.

“Un certain nombre de choses ont stimulé le noyau ces derniers mois, comme les tarifs aériens. Cela n’a pas autant augmenté en juin qu’en avril et mai”, a-t-il déclaré. “Nous avons également eu des preuves qu’il y a une certaine douceur dans d’autres produits de base – l’ameublement et l’électronique.”

Simons a déclaré que les détaillants indiquent qu’ils ont mal calculé certains stocks. “Cela conduit à des remises ou, au minimum, à plus d’augmentations”, a-t-il déclaré.

Les économistes s’attendent à ce que les coûts du logement continuent d’afficher de solides gains, contribuant à la fois à l’inflation globale et à l’inflation sous-jacente. Simons a déclaré que l’énergie devrait ajouter environ 0,7 % au chiffre global et que les prix des aliments devraient augmenter de 1 % en juin.

En ce qui concerne la Fed, les économistes disent que le chiffre chaud devrait renforcer l’opinion selon laquelle la banque centrale augmentera encore 75 points de base en plus de la hausse de trois quarts de points de juin. Un point de base équivaut à 0,01 point de pourcentage.

“S’il est plus élevé que prévu, nous sentirons que c’est définitivement le pic”, a déclaré Simons. S’il baisse, les marchés seront également encouragés par le fait que le rythme de l’inflation pourrait ralentir, a-t-il noté. “De toute façon, nous allons nous retrouver avec une sorte de rassemblement de secours”, a-t-il déclaré.

Gapen a déclaré qu’il y avait des signes que les coûts de transport, comme les coûts d’expédition de conteneurs et les coûts des compagnies aériennes, sont en baisse, et que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se résolvent. Mais il a dit que la forte inflation a eu des effets néfastes sur les consommateurs.

“L’IPC doit être examiné conjointement avec les données sur les ventes au détail plus tard ce mois-ci. … La hausse des prix ronge le pouvoir d’achat des consommateurs”, a déclaré Gapen.

Les économistes s’attendent à ce que les ventes au détail en juin augmentent de 0,9%, contre une baisse de 0,3% en juin, selon Dow Jones. Les données sur les ventes au détail seront publiées vendredi. Une grande partie du gain global des ventes au détail devrait provenir des ventes d’essence.