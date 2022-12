L’inflation à la consommation devrait avoir continué de ralentir en novembre mais rester élevée

L’inflation à la consommation a vraisemblablement ralenti en novembre, mais les prix ont continué d’augmenter à un rythme encore élevé, en particulier pour les services.

Les économistes s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation augmente de 0,3% en novembre, soit à un rythme annuel de 7,3%, selon Dow Jones. C’est en baisse par rapport à 7,7% en octobre. Si l’on exclut les aliments et l’énergie, l’IPC de base devrait grimper de 0,3 %, ou 6,1 % d’une année sur l’autre, par rapport au gain de 0,3 % d’octobre, ou un taux annuel de 6,3 %, selon Dow Jones.

Le rapport sur l’inflation est attendu mardi à 8 h 30 HE, alors que la Réserve fédérale entame sa réunion de deux jours. La banque centrale devrait augmenter ses taux d’un demi-point de pourcentage mercredi après-midi, et les économistes s’attendent principalement à ce que la Fed s’en tienne à l’augmentation de 50 points de base même si le rapport sur l’IPC est plus chaud. Un point de base équivaut à 0,01 point de pourcentage.

“Je pense que si le marché voit quelque chose en ligne, tout va bien”, a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie de taux US chez Bank of America Merrill Lynch. “Si le thème tient, les taux [bond yields] probablement encore décliner un peu. Mais si nous voyons quelque chose qui surprend à la hausse, je pense que cela générerait une réponse plus importante du marché, car cela remettrait en question le thème sur lequel le marché s’est vraiment accroché, à savoir que l’inflation a atteint son maximum.”

Les économistes s’attendent à ce que la Fed continue d’augmenter les taux d’intérêt jusqu’à ce que le taux cible des fonds fédéraux atteigne 5 % ou un peu plus. La fourchette cible des fonds fédéraux est actuellement de 3,75 % à 4 %. Un rapport sur l’IPC plus chaud ou plus bas n’est pas susceptible d’influencer la Fed pour cette réunion, mais les économistes disent que cela pourrait être un signal sur la trajectoire à plus long terme des taux d’intérêt.

Les actions étaient plus élevées lundi et les rendements du Trésor étaient également plus élevés avant le rapport sur l’IPC de mardi. Les rendements obligataires évoluent à l’opposé des prix. Le rendement des billets à 2 ans, qui reflète le mieux la politique de la Fed, a bondi à 4,39 % lundi, en hausse de 0,06 point de pourcentage.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tient sa conférence de presse régulière après la réunion mercredi à 14h30 HE, une demi-heure après la publication par la Fed de son énoncé de politique et de ses dernières prévisions économiques et de taux d’intérêt.

“Je pense que ce sera une autre impression bénigne. Je suis assez neutre sur ce rapport”, a déclaré Aneta Markowska, économiste financière en chef chez Jefferies. “On dirait que les risques sont asymétriquement biaisés vers le haut. Je pense que si vous obtenez une impression plus élevée, je pense que le [stock] la vente est disproportionnellement plus forte.”

Les marchés seront largement focalisés sur l’inflation provenant des services, hors immobilier, comme Powell l’a souligné récemment.

“Powell nous a dit à peu près la semaine dernière que nous savons que les biens de base continueront de ralentir. Nous savons que le logement finira par ralentir à mesure que la baisse des loyers du marché finira par se concrétiser. La seule pièce que nous n’avons pas confiance dans le ralentissement est les services de base ex- logement », a déclaré Markowska.

L’économiste de Jefferies a déclaré que cette composante du rapport sur l’inflation est essentielle, car elle comprend les domaines qui sont entraînés par l’inflation des salaires, comme les transports, les services médicaux, l’éducation et les loisirs. Elle a déclaré que l’inflation sous-jacente des biens devrait ralentir et qu’une partie de l’inflation des prix des services montrerait des signes de ralentissement. Les tarifs hôteliers sont un domaine où l’inflation pourrait ralentir, et les économistes s’attendent à ce que les hausses de prix liées à la pandémie continuent de se dissiper, y compris dans les automobiles d’occasion.

“Nous savons que les données sur l’inflation seront meilleures. Elles seront plus fraîches. C’est formidable, mais il faudra entrer dans beaucoup de détails pour voir où il y a de l’inflation et où il n’y en a pas”, a déclaré Diane Swonk. , économiste en chef chez KPMG. Swonk a déclaré que les données ne se refléteront probablement pas dans les prévisions trimestrielles de la Fed, attendues mercredi après-midi. Mais un nombre plus chaud ou plus faible pourrait encore influencer d’autres communications de la Fed.

“Ils l’auront déjà séparé au moment où ils se rencontreront. Ils en discuteront”, a déclaré Swonk. “Cela pourrait nuancer la teneur, la nuance avec laquelle Powell livre sa conférence de presse.”

Swonk a déclaré que les données pourraient continuer à être bruyantes et peu concluantes sur la direction de l’inflation.

“Malheureusement, ce sera moins définitif que nous ne le souhaiterions car nous savons qu’il contient des distorsions”, a-t-elle déclaré. “La question la plus importante est de savoir s’il se passe quelque chose dans cette composante de service non-abri qui est plus systémique que ce que la Fed envisage.”

Swonk a déclaré qu’il sera important de voir s’il y a un mouvement à la baisse significatif ou si l’inflation atteint un plateau, ce qui serait également positif par rapport à la hausse des prix.

“Nous allons examiner les choses qui dépendent le plus des salaires”, a-t-elle déclaré. “Cela signifie examiner tout, des coûts de restaurant, de l’hospitalité aux chambres d’hôtel, des coupes de cheveux et des soins personnels.”

Les secteurs où il y a eu le plus d’inflation, comme l’énergie, devraient continuer à se refroidir. L’énergie a augmenté de 1,8 % en octobre.