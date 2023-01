L’inflation à la consommation au Japon en décembre atteint un nouveau sommet en 41 ans

Tokyo

Reuter

—



Les prix à la consommation de base du Japon en décembre ont augmenté de 4,0 % par rapport à l’année précédente, soit le double de l’objectif de 2 % de la banque centrale et atteignant un nouveau sommet en 41 ans, selon les données publiées vendredi, s’ajoutant aux récents signes croissants de montée des pressions inflationnistes.

Les données maintiendront probablement en vie les attentes du marché selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) mettra bientôt fin à sa politique de contrôle des rendements et permettra aux taux d’intérêt d’augmenter davantage, selon les analystes.

L’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de base, qui exclut les aliments frais volatils mais inclut les coûts du pétrole, correspondait à une prévision médiane du marché et faisait suite à un gain annuel de 3,7 % observé en novembre.

La hausse annuelle de l’IPC de base a ainsi dépassé l’objectif de 2 % de la BOJ pour un neuvième mois consécutif.

“La pression inflationniste s’intensifie un peu, les hausses de prix s’étendant au-delà de celles de la nourriture et du carburant”, a déclaré Yoshiki Shinke, économiste en chef au Dai-ichi Life Research Institute.

« Les entreprises ne sont plus aussi prudentes lorsqu’il s’agit d’augmenter les prix. Nous pourrions voir l’inflation rester au-dessus de l’objectif de 2 % de la BOJ jusqu’à l’automne de cette année », a-t-il déclaré.

L’IPC de base, qui élimine à la fois les coûts des aliments frais et de l’énergie, était de 3,0 % plus élevé en décembre qu’un an plus tôt, en accélération par rapport au gain de 2,8 % observé en novembre.

La BOJ a maintenu sa politique monétaire ultra-laxiste mercredi, mais a relevé ses prévisions d’inflation dans de nouvelles projections trimestrielles, les entreprises continuant de répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les ménages.

De nombreux acteurs du marché s’attendent à ce que la banque centrale supprime progressivement le contrôle de la courbe des taux, une politique en vertu de laquelle elle plafonne les taux d’intérêt à long terme autour de zéro, lorsque le deuxième mandat de cinq ans du gouverneur accommodant Haruhiko Kuroda se terminera en avril.