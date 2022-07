L’inflation a grimpé en flèche en juin, pinçant les consommateurs et défiant les décideurs politiques

L’inflation est élevée dans une grande partie du monde en ce moment, car l’invasion de l’Ukraine par la Russie fait grimper les prix des denrées alimentaires et du carburant et les problèmes de chaîne d’approvisionnement continuent de maintenir certaines marchandises en pénurie. Mais le nouveau rapport sur l’inflation montre également des preuves de pressions sur les prix qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’offre mondiale. Les repas au restaurant, les billets pour les événements sportifs et autres services sont de plus en plus chers.

Pour les consommateurs, le nouveau rapport confirme qu’il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Alors que les salaires augmentent, ils n’ont pas réussi à suivre les augmentations rapides des prix. Après prise en compte des augmentations de prix, ils ont diminué de 3,6 % au cours de l’année écoulée. Dans le même temps, les produits de première nécessité deviennent de plus en plus chers. Dans l’ensemble, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 10,4 % en juin par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation annuelle depuis 1981, et la nourriture à domicile a augmenté de 12,2 %, la plus élevée depuis 1979. Le loyer d’une maison ou d’un appartement coûte également beaucoup plus cher, ayant grimpé au plus vite. rythme mensuel depuis 1986.

Cela rend la vie difficile à de nombreuses familles. La flambée des prix du logement a rendu difficile le déménagement d’Elizabeth Haynes, 41 ans, qui vit avec son mari à McKinney, au Texas. Le couple souhaite déménager dans un autre État, mais les coûts élevés du logement sont jusqu’à présent prohibitifs.

“Nous essayons de sortir du Texas, et cela s’avère vraiment difficile avec les coûts de location et les coûts de logement et les pénuries et tout cela”, a déclaré Mme Haynes, qui espère décrocher un endroit qu’elle peut se permettre dans le Connecticut. . “C’est donc un peu notre gros problème.”

Alors que les augmentations rapides des prix pèsent sur de nombreux Américains, elles pèsent également sur la confiance économique, ce qui pose un grand défi à M. Biden et aux démocrates avant les élections de mi-mandat. M. Biden a reconnu la douleur causée par l’inflation, affirmant mercredi dans un communiqué qu’elle était “inacceptablement élevée”.