L’inflation a bondi le mois dernier, à 3,3%

Le taux d’inflation du Canada a résisté à sa récente tendance au ralentissement le mois dernier et a plutôt augmenté à un rythme annuel de 3,3 % en juillet, a annoncé mardi Statistique Canada.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à 2,8 % le mois précédent. Les prix de l’essence ont été un facteur majeur de hausse du taux d’inflation, principalement en raison de ce que les économistes appellent l’effet de base

Une forte baisse de 9,2 % des prix à la pompe en juillet 2022 a été un facteur majeur qui a fait baisser le taux d’inflation global ce mois-là. Mais c’était il y a plus de 12 mois maintenant, de sorte que cette chute ne se reflète plus dans les chiffres annuels, ce qui signifie que l’essence a de moins en moins d’impact sur la baisse du taux depuis.

« Les prix de l’essence sont de 12,6% inférieurs aux niveaux de l’an dernier en juillet », a déclaré l’économiste de la Banque TD, Leslie Preston. « Mais, le fait qu’ils étaient inférieurs de 21,6% aux niveaux de l’année précédente en juin a entraîné une pression à la baisse nettement moindre sur l’inflation globale due aux prix de l’énergie. »

Et les prix de l’essence n’étaient pas le seul type de facture d’énergie qui était un facteur important dans la hausse du taux d’inflation. Le prix de l’électricité a grimpé en flèche l’année dernière, en hausse de 11,7 %. C’est plus du double de l’augmentation annuelle de 5,8 % enregistrée en juin et la principale raison de cette augmentation est le doublement des factures d’électricité en Alberta, qui ont augmenté de 127,8 % au cours de l’année jusqu’en juillet.

« Au cours des premiers mois de l’année, lorsque la demande était aussi élevée pour la dernière fois, les rabais provinciaux et un plafonnement des prix ont maintenu les prix plus bas pour les consommateurs. Ces interventions politiques ont été progressivement supprimées et ont pris fin au printemps 2023 », a déclaré Statscan. « Cette baisse n’a plus d’impact sur le mouvement sur 12 mois, ce qui exerce une pression à la hausse sur le chiffre d’une année sur l’autre. »

Les factures d’épicerie deviennent de plus en plus chères

Les prix des aliments, un autre élément qui a fait grimper le coût de la vie, ont quelque peu diminué au cours du mois, mais les factures d’épicerie continuent d’augmenter à près de trois fois le taux d’inflation.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 8,5 % au cours de l’année jusqu’en juillet. C’est un assouplissement de 9,1 pour cent le mois précédent.

Et les hypothèques, autre source majeure de pression sur le coût de la vie, ont poursuivi leur ascension fulgurante.

Les frais d’intérêt hypothécaires ont augmenté de 30,6 % au cours de la dernière année. Il s’agit d’un autre gain record d’une année sur l’autre et le facteur le plus important de l’augmentation du taux d’inflation global.