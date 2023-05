L’inflation a augmenté en avril 2023

Hors catégories volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’IPC de base a augmenté de 0,4 % par mois et de 5,5 % par rapport à il y a un an, tous deux conformes aux attentes.

Cependant, cela équivaut à une augmentation annuelle de 4,9 %, légèrement inférieure à l’estimation de 5 % et au rythme annuel le plus bas depuis avril 2021.

Les augmentations du logement, de l’essence et des véhicules d’occasion ont fait grimper l’indice et ont été quelque peu contrebalancées par des baisses des prix du mazout, des véhicules neufs et des aliments à la maison.

Les marchés ont réagi positivement à la nouvelle, les contrats à terme devenant positifs alors que les rendements des bons du Trésor étaient plus bas.

« Les rapports d’aujourd’hui suggèrent que la campagne de la Fed pour étouffer l’inflation fonctionne, bien que plus lentement qu’elle ne le souhaiterait », a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial. « Mais pour les marchés financiers … l’impression d’inflation d’aujourd’hui est un net positif. »

L’inflation a été persistante malgré les efforts de la Réserve fédérale pour faire baisser les prix. À partir de mars 2022, la banque centrale a décrété 10 augmentations consécutives des taux d’intérêt totalisant 5 points de pourcentage, portant les taux d’emprunt de référence à leur plus haut niveau en près de 16 ans.

L’IPC s’est considérablement refroidi depuis qu’il a culminé à environ 9 % en juin 2022. Cependant, l’inflation s’est toujours maintenue bien au-dessus de l’objectif annuel de 2 % de la Fed.

Le rapport fournit à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles sur le front de l’inflation alors que les responsables de la Fed évaluent leur prochaine décision sur les taux.

Les coûts du logement, qui représentent environ le tiers de la pondération de l’IPC, ont encore augmenté de 0,4 % au cours du mois et sont maintenant en hausse de 8,1 % par rapport à il y a un an. Le gain mensuel représente une baisse par rapport aux augmentations des mois précédents, mais indique toujours qu’un facteur clé de l’inflation est en hausse.

Alors que les coûts du logement devraient baisser, la Fed se concentre sur l’inflation « super core », qui exclut la nourriture, l’énergie et le logement. Cette mesure a augmenté de 0,4 % en avril et de 3,7 % par rapport à il y a un an. Le gain mensuel était légèrement supérieur au 0,3 % enregistré en mars, tandis que le rythme annuel était inchangé.

Parallèlement, le bond de 4,4 % des prix des voitures et des camions d’occasion annule les récentes baisses. Les prix des aliments, cependant, sont demeurés stables tandis que l’indice de l’énergie a augmenté de 0,6 %, stimulé par une hausse de 3 % de l’essence.

Sur les six indices d’épicerie utilisés par le Bureau of Labor Statistics pour calculer les prix des denrées alimentaires, quatre ont affiché des baisses. Le lait, par exemple, a chuté de 2 %, la plus forte baisse mensuelle depuis février 2015. Le prix des œufs, l’un des plus gros gains de l’indice des aliments au cours de la dernière année, a chuté de 1,5 %, ramenant le gain annuel à 21,4 %.

Pour les travailleurs, salaire horaire moyen réelcorrigé de l’inflation, a augmenté de 0,1% pour le mois mais était toujours en baisse de 0,5% par rapport à il y a un an, a déclaré le BLS dans un rapport séparé.

À la suite des rapports, les commerçants ont réduit les chances que la Fed augmente les taux d’intérêt lors de la réunion de juin à 20%, selon le suivi FedWatch des prix du groupe CME sur le marché à terme des fonds fédéraux.

La lecture de l’IPC intervient quelques jours seulement après que le BLS a annoncé que la masse salariale non agricole avait augmenté de 253 000 en avril, au-dessus des attentes et indiquant que le marché du travail est toujours chaud malgré les efforts de la Fed pour calmer la demande.

En approuvant sa dernière hausse de taux la semaine dernière, la Fed a supprimé une indication selon laquelle de futures hausses sont justifiées et a plutôt adopté un langage indiquant que les décisions seront basées sur les données entrantes.

Le département du Travail publiera jeudi l’indice des prix à la production d’avril, un indicateur des prix de gros des biens et services de la demande finale. Ce rapport devrait montrer une augmentation globale de 0,3 % et un gain de base de 0,2 %.