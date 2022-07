L’inflation a augmenté de 9,1 % en juin, encore plus que prévu, alors que les pressions sur les prix s’intensifient

Les acheteurs ont payé des prix nettement plus élevés pour une variété de biens en juin alors que l’inflation maintenait son emprise sur le ralentissement de l’économie américaine, a rapporté mercredi le Bureau of Labor Statistics.

L’indice des prix à la consommation, une large mesure des biens et services de tous les jours, a grimpé de 9,1% par rapport à il y a un an, au-dessus de l’estimation de 8,8% du Dow Jones. Cela a marqué un autre mois du rythme d’inflation le plus rapide depuis décembre 1981.

Si l’on exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, l’IPC dit de base a augmenté de 5,9 %, comparativement à l’estimation de 5,5 %.

Sur une base mensuelle, l’IPC global a augmenté de 1,3 % et l’IPC de base a augmenté de 0,7 %, contre des estimations respectives de 1,1 % et 0,5 %.

